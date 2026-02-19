newspaper
19.02.2026
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο – Οι θέσεις του, δείτε χάρτη

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν - Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις - Η Τεχεράνη οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ιράν ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει κάποια τελική απόφαση που θα δώσει έγκριση σε τέτοια πλήγματα, λένε πηγές που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το CNN.

«Αφιερώνει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό το θέμα», ανέφερε μια πηγή στο CNN, σχολιάζοντας τη στάση του Τραμπ

Σύμφωνα με πηγές του αμερικάνικου μέσου, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει επιχειρηματολογήσει σε ιδιωτικές συζητήσεις τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ρωτήσει συμβούλους και συμμάχους για το ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της αμερικάνικης κυβέρνησης για θέματα εθνικής ασφάλειας συναντήθηκαν την Τετάρτη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει για αυτή τη συνάντηση.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης την Τετάρτη από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, σχετικά με τις έμμεσες συνομιλίες τους με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα.

Δεν ήταν σαφές αν ο Τραμπ θα λάμβανε απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο, τονίζει το CNN.

«Αφιερώνει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό το θέμα», ανέφερε μια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το CBS News είναι το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του αμερικάνικου στρατού να προχωρήσει σε επίθεση αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πώς εξελίχθηκαν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Οι διαπραγματευτές του Ιράν και των ΗΠΑ αντάλλαξαν σημειώσεις για τρεισήμισι ώρες την Τρίτη κατά τη διάρκεια των έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, αν και αποχώρησαν χωρίς να καταλήξουν σε σαφή απόφαση.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια «σειρά κατευθυντήριων αρχών», ωστόσο ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα προς συζήτηση».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «στις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά δεν θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Τραμπ θα αναστείλει τη στρατιωτική δράση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε την Τετάρτη στο CNN αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Δεν πρόκειται να θέσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λίβιτ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι, ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή», η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια επίθεση εναντίον του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια» στις συμβουλές της ομάδας εθνικής ασφάλειας του.

Πού σταθμεύουν οι αμερικάνικες δυνάμεις

Οι ασαφείς δηλώσεις έχουν τροφοδοτήσει τους αυξανόμενους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών — ακόμη και αν οι αξιωματούχοι φαινομενικά διατηρούν την ελπίδα για διπλωματική λύση, σημειώνει το CNN.

Το USS Gerald Ford — το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ — θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο για να προστεθεί στις αμερικάνικες δυνάμεις που ήδη σταθμεύουν εκεί.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο μέσο, δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών ανεφοδιασμού και των μαχητικών αεροσκαφών, μετατοπίζονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: CNN

Ανάμεσα στις αμερικάνικες δυνάμεις στις οποίες αναφέρεται το CNN είναι και αυτές που σταθμεύουν στη Σούδα στην Κρήτη. Δείτε αναλυτικά:

Πηγή: CNN

Το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Από τη δική του μεριά, το Ιράν οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, όπως αποτυπώνουν δορυφορικές φωτογραφίες.

Το CNN τονίζει ότι ορισμένα γεγονότα ή εορτές που είναι σε εξέλιξη μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής επίθεσης.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες — που παραδοσιακά αποτελούν μια στιγμή παγκόσμιας ενότητας — ολοκληρώνονται την Κυριακή.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επίθεση πριν από τότε.

Εν τω μεταξύ, το Ραμαζάνι ξεκίνησε την Τετάρτη.

Ορισμένοι αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή — οι οποίες έχουν ασκήσει πιέσεις κατά της επίθεσης, φοβούμενες την αποσταθεροποίηση της περιοχής — δήλωσαν ότι μια επίθεση κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα των Μουσουλμάνων θα μεταφραζόταν ως έλλειψη σεβασμού εκ μέρους των ΗΠΑ.

Επίσης, ο Τραμπ θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του για την κατάσταση στις ΗΠΑ την Τρίτη.

Οι βοηθοί του έχουν δηλώσει ότι η ομιλία αυτή πιθανότατα θα αποτελέσει την αφετηρία για το μήνυμα του Τραμπ σχετικά με τα εσωτερικά ζητήματα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Δεν είναι σαφές εάν ο Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε από αυτά τα γεγονότα καθώς σταθμίζει τις επιλογές του, υπογραμμίζει το CNN.

Ο Τραμπ, με τις δηλώσεις του για το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη του αμερικανικού κοινού ή του Κογκρέσου για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υπαινιχθεί την επιθυμία του για αλλαγή καθεστώτος και έχει επιμείνει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν έχει διευκρινίσει ποιοι ακριβώς θα είναι οι στόχοι του σε περίπτωση που διατάξει επίθεση, καταλήγει το CNN.

Τράπεζες
CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

CrediaBank: Προς αύξηση κεφαλαίου – Σε εξέλιξη διοικητικό συμβούλιο

