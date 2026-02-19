newspaper
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 12:15

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Μπαρούτι» μυρίζει για ακόμη μια φορά η Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες απειλές κατά του Ιράν, μετά τον δεύτερο γύρο πυρηνικών συνομιλιών, ενώ αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία (αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις) στην περιοχή.

Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες. Παράλληλα, το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κατευθύνεται προς τον Κόλπο. Η ταυτόχρονη παρουσία δύο αεροπλανοφόρων στην περιοχή θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και παραπέμπει σε περίοδο προετοιμασίας για επιχειρήσεις υψηλής έντασης.

Δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και περισσότερα από 50 επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται επίσης στην περιοχή, σύμφωνα με τους New York Times. Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο απομακρύνει μέρος του προσωπικού του από τη Μέση Ανατολή για να αποφευχθούν πιθανά αντίποινα σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πλήγμα, μετέδωσε το CBS, επικαλούμενο πολλούς αξιωματούχους.

Τα σενάρια για την αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Πολλά ξένα ειδησεογραφικά μέσα, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές μετέδωσαν την Τετάρτη, ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος για για πιθανά πλήγματα κατά του Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.  Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το αν θα προχωρήσει σε επίθεση. Σύμφωνα με τους New York Times, CBS News και CNN, ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει επαρκείς αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή ώστε να μπορέσει να εξαπολύσει επίθεση τις επόμενες ημέρες.

Το Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, έδωσε ελαφρώς διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ενημερώθηκαν σε σύσκεψη στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου την Τετάρτη ότι όλες οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους έως τα μέσα Μαρτίου.

«Ο πρόεδρος διέταξε τη συνεχιζόμενη ενίσχυση στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης της δεύτερης ομάδας αεροπλανοφόρου. Όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους μέχρι τα μέσα Μαρτίου», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος. Ο ίδιος ανέφερε πάντως ότι το Ιράν συμφώνησε κατά τις συνομιλίες στη Γενεύη να υποβάλει γραπτή πρόταση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Ουάσινγκτον για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αναλυτές στο Axios ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι «πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή από όσο έχουν συνειδητοποιήσει οι Αμερικανοί». Πληροφορίες και της εμιρατινής εφημερίδας «The National» αναφέρουν ότι μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν σχεδιάζεται να είναι «μαζική», με πιθανή διάρκεια «αρκετών εβδομάδων».

Απειλές

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και έχει προειδοποιήσει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την ακριβή προθεσμία που θα δώσει ο Τραμπ στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας πριν από ενδεχόμενη στρατιωτική δράση.

«Το Ιράν θα ήταν πολύ σοφό να συνάψει συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», αλλά ότι η «διπλωματία» ήταν πάντοτε η «πρώτη επιλογή» του προέδρου. Σημείωσε επίσης ότι, παρότι υπήρξε «λίγη πρόοδος» μετά τις συνομιλίες της Τρίτης στη Γενεύη, «εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ σε ορισμένα ζητήματα».

Μια προηγούμενη προσπάθεια διαπραγμάτευσης κατέρρευσε πέρυσι όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν, προκαλώντας έναν 12ήμερο πόλεμο στον οποίο συμμετείχε η Ουάσινγκτον βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Φορντόου, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Ο Τραμπ προχώρησε σε νέες απειλές στρατιωτικής δράσης τον Ιανουάριο, με αφορμή τη βίαιη καταστολή με χιλιάδες νεκρούς, των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Η Τεχεράνη απάντησε απειλώντας να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ – ζωτική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Κόλπου – και προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Οι εκατέρωθεν απειλές αύξησαν τους φόβους για έναν περιφερειακό πόλεμο και ώθησαν σε διπλωματικές προσπάθειες από κράτη του Κόλπου, όπως το Ομάν, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, για την αποφυγή κλιμάκωσης.

Κατευθυντήριες αρχές

Το Ιράν και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν τον πρώτο γύρο έμμεσων συνομιλιών στο Ομάν στις 6 Φεβρουαρίου πριν συναντηθούν στη Γενεύη την Τρίτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν σε «κατευθυντήριες αρχές» για μια πιθανή συμφωνία, αλλά ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει όλες τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσινγκτον.

Το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι για ειρηνικούς σκοπούς και δηλώνει πρόθυμο να συζητήσει περιορισμούς μόνο σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων. Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ όμως εκτείνονται περεταίρω, στο πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν αλλά και στις συμμαχίες του στην περιοχή, ζητήματα για τα οποία η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Ακόμη και με την επανέναρξη της διπλωματίας, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία κοντά στο Ιράν.  Από την πλευρά της η Τεχεράνη επιδιώκει να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) να διεξάγουν μια σειρά ασκήσεων τη Δευτέρα και την Τρίτη στα Στενά του Ορμούζ με στόχο να προετοιμαστεί για «πιθανές απειλές ασφαλείας και στρατιωτικές απειλές».

Σε ετοιμότητα…

Δορυφορικές εικόνες εν τω μεταξύ δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια ασπίδα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε μια ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία και την κάλυψε με χώμα, προχωρώντας τις εργασίες σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.

Το Ιράν έχει σφραγίσει επίσης τις εισόδους στις σήραγγες μίας πυρηνικής εγκατάστασης που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει ενισχύσει τις εισόδους κοντά σε μια άλλη και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που επλήγησαν.

Οι ασκήσεις Ιράν-Ρωσίας

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη νέες κοινές ναυτικές ασκήσεις με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν.

Ο Ναύαρχος Χασάν Μακσούντλου δήλωσε ότι οι ασκήσεις της Πέμπτης αποσκοπούν «να μεταδώσουν ένα μήνυμα ειρήνης και φιλίας στις χώρες της περιοχής».

«Στόχος τους είναι επίσης η αποτροπή οποιασδήποτε μονομερούς ενέργειας στην περιοχή» και η ενίσχυση του συντονισμού απέναντι σε απειλές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια, πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν επίσης ειδοποίηση στους πιλότους για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις ρουκετών σε περιοχές του νότου της χώρας την Πέμπτη από τις 03:30 έως τις 13:30 GMT.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα είχε σοβαρές συνέπειες και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση για να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να συνεχίσει το ειρηνικό πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Ήδη έχουν γίνει επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη του  Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Από όσα μπορούμε να κρίνουμε, υπήρχαν πραγματικοί κίνδυνοι πυρηνικού ατυχήματος», τόνισε ο Λαβρόφ,  σε συνέντευξη στην τηλεόραση Al-Arabiya της Σαουδικής Αραβίας, απομαγνητοφώνηση της οποίας μεταφρασμένη στα αγγλικά αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου του.

«Κανείς δεν θέλει αύξηση της έντασης. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι παιχνίδι με τη φωτιά», είπε.

Πολεμικές ετοιμασίες στο Ισραήλ – Επίσκεψη Ρούμπιο στα τέλη του μήνα

Προετοιμασίες γίνονται και στο Ισραήλ για το ενδεχόμενο συμμετοχής σε πλήγματα κατά του Ιράν μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους Άμυνας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εξάλλου, προγραμματίζεται να μεταβεί στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το Ιράν να αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα.

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυστραλία: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας
Πριν το Ραμαζάνι 19.02.26

«Σκοτώστε τη μουσουλμανική φυλή»: Απειλητική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της Αυστραλίας

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση, το αντιμουσουλμανικό κλίμα στην Αυστραλία έχει ενταθεί από τον πόλεμο στη Γάζα στα τέλη του 2023

Σύνταξη
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
Κόσμος 19.02.26

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 113 ουκρανικά drones – Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου

Η ανακοίνωση για την καταστροφή των drones έγινε την επομένη των συνομιλιών στη Γενεύη ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, στόχος των οποίων είναι να βρεθεί κάποια διευθέτηση έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι
Όχι σε απολύσεις και υπερεργασία 19.02.26

Γενική απεργία στην Αργεντινή ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο Μιλέι

Το νομοσχέδιο Μιλέι στην Αργεντινή διευκολύνει τις απολύσεις εργαζομένων, περιορίζει το δικαίωμα στην απεργία, αυξάνει τις ώρες εργασίας και περιορίζει τις παροχές αδειών

Σύνταξη
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
Μπάσκετ 19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί
Κιβωτός του Κόσμου 19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο - Πρέπει να καταβληθούν πάνω από 60.000 ευρώ για να απελευθερωθεί

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
CPJ 19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
Κορυδαλλός:Τι εξετάζουν οι αρχές για την έκρηξη χειροβομβίδας – Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα
Εικόνες 19.02.26

Έκρηξη χειροβομβίδας στον Κορυδαλλό: Οι δράστες την πέταξαν στον αέρα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δελφών και Πελοποννήσου στον Κορυδαλλό, όπου άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου

Σύνταξη
Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;
Ουάσινγκτον 19.02.26

Εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ: Ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι, τι θα συζητηθεί;

Ενώ ξεκίνησε αρχικά ως ένας οργανισμός με σκοπό την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο θα φέρει... παγκόσμια ειρήνη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΑΑΔΕ: Οι έλεγχοι του BANCAPP επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες
Φοροδιαφυγή 19.02.26

Οι έλεγχοι του BANCAPP της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και ξένες τράπεζες

Η αλλαγή αφορά στα «υπόχρεα πρόσωπα» διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP της ΑΑΔΕ - Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται για το συγκεκριμένο ΑΦΜ

Σύνταξη
