Το Ιράν εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για εκτοξεύσεις πυραύλων στο νότιο τμήμα της χώρας
Εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, το Ιράν εκδίδει ΝΟΤΑΜ για εκτοξεύσεις πυραύλων στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ έχει προγραμματίσει και κοινά ναυτικά γυμάσια με τη Ρωσία.
Το Ιράν εξέδωσε χθες Τετάρτη αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας – FAA (στη φωτογραφία αρχείου από IRGC/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, εκτόξευση ιρανικού πυραύλου στη διάρκεια άσκησης).
Η ΝΟΤΑΜ για εκτοξεύσεις πυραύλων εκδίδεται από το Ιράν εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ
Το Ιράν διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια τη Δευτέρα στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία για σήμερα Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.
Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.
Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες την Τρίτη στη Γενεύη με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της.
Διαφωνία… Αραγτσί – Βανς
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «εποικοδομητικές», σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές.
Αλλά ο Βανς τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ.
