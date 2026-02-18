newspaper
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τα πυρηνικά
Κόσμος 18 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Το μεν αλλά του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν – Τι είπε στο Fox News

Spotlight

To Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες για τα πυρηνικά με το Ιράν στη Γενεύη την Τρίτη.

Τζέι Ντι Βανς: Έχουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «εποικοδομητικές», σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές.

Αλλά ο Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ. «Από κάποιες απόψεις πήγε καλά, συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα» είπε ο αντιπρόεδρος στο Fox News την Τρίτη το βράδυ.

«Αλλά από άλλες απόψεις είναι πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να τις υπερβούν».

Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εάν η διπλωματία δεν καταφέρει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Βανς.

«Έχουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό και ο πρόεδρος έχει δείξει προθυμία να τον χρησιμοποιήσει» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος.

Τι αναφέρει το Axios

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios μια στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν πιθανότατα θα είναι μαζική, τις τελευταίες εβδομάδες και θα μοιάζει περισσότερο με έναν ολοκληρωμένο πόλεμο παρά με την επιδρομή που συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγαν πολεμικές ασκήσεις αυτή την εβδομάδα στο Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό εμπορικό σημείο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου. Περίπου το ένα τρίτο όλων των εξαγωγών αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω του νερού διέρχονται από τη στενή πλωτή οδό, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Kpler.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία σε μέρος του στενού έκλεισε την Τρίτη λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων.

«Το Ιράν γνωρίζει πλέον τις διαπραγματευτικές τακτικές του Τραμπ. Γνωρίζει επίσης ότι η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Τραμπ», δήλωσε σε σημείωμά του ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπγιάρνε Σίλντροπ.

«Το Ιράν έχει χρόνο να διαπραγματευτεί με ηρεμία».

Το Ιράν και η Ρωσία θα διεξάγουν ναυτικές ασκήσεις

Ο Τραμπ έχει τοποθετήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή. Το USS Gerald Ford βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ανέπτυξε το δεύτερο αεροπλανοφόρο σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Εάν δεν έχουμε συμφωνία, θα τη χρειαστούμε», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν και η Ρωσία θα διεξάγουν ναυτικές ασκήσεις στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό την Πέμπτη, ανέφερε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, λίγες ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Η εταιρεία πολιτικών συμβούλων Eurasia Group,σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Τρίτη ότι πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα 65% για στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 1,99 δολάρια, ή 3,19%, στα 64,32 δολάρια το βαρέλι. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 2,04 δολάρια, ή 3,03%, στα 69,46 δολάρια.

Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Τραμπ: Κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν – Τι αποκαλύπτει το Axios
Έντονη ανησυχία 18.02.26

Ο Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά προς έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτει το Axios

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν - Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία στον Περσικό Κόλπο - Η στάση του Ισραήλ - Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πολωνία: Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς
Συγκλονιστική υπόθεση 18.02.26

Επίσκοπος δικάζεται με την κατηγορία της συγκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από ιερείς στην Πολωνία

Ο Αντρέι Τζεζ, είναι ο πρώτος Πολωνός επίσκοπος που διώκεται από την ποινική δικαιοσύνη επειδή δεν ενημέρωσε εγκαίρως τις δικαστικές αρχές για τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπρατταν κληρικοί

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες
Τύμπανα πολέμου 18.02.26

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν οχυρώνει κρίσιμες τοποθεσίες και ευαίσθητες στρατιωτικές περιοχές

Την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη, δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Σύνταξη
Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σύνταξη
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ
Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Σύνταξη
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
