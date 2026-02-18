Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τα πυρηνικά

To Ιράν δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συνομιλίες για τα πυρηνικά με το Ιράν στη Γενεύη την Τρίτη.

Τζέι Ντι Βανς: Έχουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «εποικοδομητικές», σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια γενική συμφωνία για τις κατευθυντήριες αρχές.

Αλλά ο Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ. «Από κάποιες απόψεις πήγε καλά, συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα» είπε ο αντιπρόεδρος στο Fox News την Τρίτη το βράδυ.

RECAP: @VP JD Vance sits down with @TheStoryFNC on Fox News — covering Iran, the economy, illegal immigration & more. 🔥 pic.twitter.com/t4Ys5WKEDq — The White House (@WhiteHouse) February 17, 2026

«Αλλά από άλλες απόψεις είναι πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να τις υπερβούν».

Ο Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία εάν η διπλωματία δεν καταφέρει να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόνισε ο Βανς.

«Έχουμε έναν πολύ ισχυρό στρατό και ο πρόεδρος έχει δείξει προθυμία να τον χρησιμοποιήσει» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος.

Τι αναφέρει το Axios

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios μια στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν πιθανότατα θα είναι μαζική, τις τελευταίες εβδομάδες και θα μοιάζει περισσότερο με έναν ολοκληρωμένο πόλεμο παρά με την επιδρομή που συνέλαβε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξήγαγαν πολεμικές ασκήσεις αυτή την εβδομάδα στο Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό εμπορικό σημείο για τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου. Περίπου το ένα τρίτο όλων των εξαγωγών αργού πετρελαίου που μεταφέρονται μέσω του νερού διέρχονται από τη στενή πλωτή οδό, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Kpler.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία σε μέρος του στενού έκλεισε την Τρίτη λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων.

«Το Ιράν γνωρίζει πλέον τις διαπραγματευτικές τακτικές του Τραμπ. Γνωρίζει επίσης ότι η διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ και η άνοδος της τιμής του πετρελαίου στα 150 δολάρια ανά βαρέλι είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει ο Τραμπ», δήλωσε σε σημείωμά του ο επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων της SEB, Μπγιάρνε Σίλντροπ.

«Το Ιράν έχει χρόνο να διαπραγματευτεί με ηρεμία».

Το Ιράν και η Ρωσία θα διεξάγουν ναυτικές ασκήσεις

Ο Τραμπ έχει τοποθετήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή. Το USS Gerald Ford βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ανέπτυξε το δεύτερο αεροπλανοφόρο σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν. «Εάν δεν έχουμε συμφωνία, θα τη χρειαστούμε», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν και η Ρωσία θα διεξάγουν ναυτικές ασκήσεις στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό την Πέμπτη, ανέφερε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, λίγες ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στο Στενό του Ορμούζ.

Η εταιρεία πολιτικών συμβούλων Eurasia Group,σύμφωνα με το Reuters, ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Τρίτη ότι πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα 65% για στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 1,99 δολάρια, ή 3,19%, στα 64,32 δολάρια το βαρέλι. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 2,04 δολάρια, ή 3,03%, στα 69,46 δολάρια.

Πηγή: ot.gr