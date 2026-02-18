Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την περικύκλωση του Ιράν, με το Axios να υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κινείται όλο και πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με την Τεχεράνη.

Ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή

Ο αμερικάνικος ιστότοπος σημειώνει ότι ένας τέτοιος πόλεμος είναι πιο κοντά από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί αφού θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨🇺🇸🇮🇷Trump moves closer to a major war with Iran. It could come sooner, and be much bigger, than most recognize, sources tell me. My story on @axios https://t.co/cNcsMd2aQz — Barak Ravid (@BarakRavid) February 18, 2026

Τι θα σήμαινε ένας πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, που θα έμοιαζε περισσότερο με πλήρη πόλεμο παρά με την στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πιθανότατα θα πρόκειται για μια κοινή εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ωστόσο, αυτή θα είναι πολύ πιο εκτεταμένη — και θα απειλεί τους κυβερνώντες στο Ιράν — από τον 12ήμερο πόλεμο υπό την ηγεσία του Τελ Αβίβ τον περασμένο Ιούνιο, στον οποίο τελικά συμμετείχαν και οι ΗΠΑ για να καταστρέψουν τις ιρανικές υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια που απομένουν από την προεδρία του Τραμπ.

Με την προσοχή του Κογκρέσου και του κοινού στραμμένη αλλού, δεν υπάρχει σχεδόν καμία δημόσια συζήτηση για την πιο σημαντική στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, σημειώνει το Axios.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε κοντά στο να επιτεθεί στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου εξαιτίας των πολλών νεκρών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στην Τεχεράνη και άλλες πόλεις, θυμίζει το αμερικάνικο μέσο.

Όταν αυτό δεν έγινε, η αμερικάνικη κυβέρνηση υιοθέτησε μια διττή προσέγγιση: διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά σε συνδυασμό με μαζική στρατιωτική παρουσία γύρω από το Ιράν.

Με την καθυστέρηση και την άσκηση τόσο μεγάλης πίεσης, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει προσδοκίες για το πώς θα είναι μια επιχείρηση αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, υποστηρίζει το Axios.

Και αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή, τονίζει.

Για τις συνομιλίες στη Γενεύη

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη.

Αν και και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι στις συνομιλίες «υπήρξε πρόοδος», οι διαφορές είναι μεγάλες και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την επίλυσή τους.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «από άλλες απόψεις ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει ορισμένα όρια που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη διατεθειμένοι να αποδεχθούν και να επεξεργαστούν».

Ο Βανς κατέστησε σαφές ότι, ενώ ο Τραμπ επιθυμεί μια συμφωνία, θα μπορούσε να αποφασίσει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Ιδιαίτερα ενισχυμένη η αμερικάνικη παρουσία

Όπως αναφέρει το Axios, η αρμάδα του Τραμπ έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, μια ντουζίνα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Μέρος αυτής της στρατιωτικής δύναμης βρίσκεται ακόμη καθ’ οδόν.

Ο αμερικάνικος στρατός έχει πραγματοποιήσει πάνω από 150 πτήσεις και έχει μεταφέρει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή.

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη — F-35, F-22 και F-16 — κατευθύνθηκαν προς την περιοχή.

Η αντιπαράθεση με το Ιράν έχει διαρκέσει τόσο πολύ που πολλοί Αμερικανοί έχουν μάλλον αδιαφορήσει, υποστηρίζει το Axios.

Ο πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει νωρίτερα και να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικάνικο σάιτ.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και η επιθετική ρητορική του Τραμπ καθιστά δύσκολο για αυτόν να υποχωρήσει χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Αυτό δεν είναι στη φύση του Τραμπ και οι σύμβουλοί του δεν θεωρούν την ανάπτυξη όλου αυτού του στρατιωτικού δυναμικού ως μπλόφα, γράφει το Axios.

Με τον Τραμπ, όλα είναι πιθανά. Όμως, όλα δείχνουν ότι θα πατήσει τη σκανδάλη αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, υποστηρίζει το αμερικάνικο μέσο.

Η στάση του Ισραήλ – Τι δηλώνει σύμβουλος του Τραμπ

Η ισραηλινή κυβέρνηση — η οποία πιέζει για ένα μαξιμαλιστικό σενάριο με στόχους την αλλαγή του καθεστώτος καθώς και το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν — προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ορισμένες αμερικάνικες πηγές δηλώνουν στο Axios ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σε μερικές εβδομάδες.

Ωστόσο, άλλοι αναφέρουν ότι το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να είναι μικρότερο.

«Το αφεντικό έχει αρχίσει να βαριέται. Μερικοί από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε στρατιωτική δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης ότι το Ιράν πρέπει να επιστρέψει με μια λεπτομερή πρόταση σε δύο εβδομάδες.

Στις 19 Ιουνίου, ο Λευκός Οίκος έθεσε ένα διάστημα δύο εβδομάδων για να αποφασίσει ο Τραμπ μεταξύ περαιτέρω συνομιλιών ή επιθέσεων.

Τρεις ημέρες αργότερα, ξεκίνησε την επιχείρηση Midnight Hammer.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται διπλωματική πρόοδος με το Ιράν. Ωστόσο, υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ο πόλεμος είναι επικείμενος, καταλήγει το Axios.