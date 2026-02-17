Ο νέος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκε μετά τις 14:00 (ώρα Ελλάδας), με τις αντιπροσωπείες να αποχωρούν από το προξενείο του Ομάν, όπου οι αντιπροσωπείες βρέθηκαν για περίπου τέσσερις ώρες.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σημειώσεις για τα ζητήματα των πυρηνικών μέσω μεσολαβητών του Ομάν, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε πυρηνικά, νομικά και οικονομικά θέματα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Αυτός ο γύρος συνομιλιών επικεντρώθηκε κυρίως στις τεχνικές πτυχές των διαπραγματεύσεων.

Οι πρώτες δηλώσεις από το Ιράν

Επικεφαλής της ιρανικής αντιπροσωπείας ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ενώ επικεφαλής της αμερικανικής πλευράς ήταν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Και οι δύο αντιπροσωπείες είχαν ξεχωριστές συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσαϊντι στο προξενείο του Ομάν πριν ανταλλάξουν σημειώσεις μέσω των μεσολαβητών.

Ο Ali Vaez, υπεύθυνος για το Ιράν στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων, λέει ότι οι συνομιλίες μπορεί να τελείωσαν επειδή «τα κενά είναι απλώς πολύ μεγάλα για να γεφυρωθούν» ή επειδή οι διαπραγματευτές δεν είχαν υπομονή

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε δηλώσεις του έστειλε ένα εξαιρετικά συγκρατημένα αισιόδοξο μήνυμα. «Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο κατανόησης των βασικών αρχών. Υπήρξαν καλές εξελίξεις σε σύγκριση με τον προηγούμενο γύρο», είπε. «Τα δύο μέρη θα εργαστούν πάνω σε πιθανά έγγραφα συμφωνίας και θα τα ανταλλάξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία, αλλά ο δρόμος έχει ξεκινήσει».

Ο τρίτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε εν μέσω εντάσεων καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αποστέλλουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο, με τη συνοδευτική του δύναμη, στην περιοχή, ενώ η Τεχεράνη σε μία επίδειξη αποτρεπτικής δύναμης ξεκίνησε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ ενώ σήμερα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει προσωρινά και μερικώς στο κλείσιμό τους.

Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας

«Είναι δύσκολο να είσαι αισιόδοξος για αυτές τις διαπραγματεύσεις που ολοκληρώθηκαν πολύ γρήγορα. Πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκα θέματα. Να υπενθυμίζουμε ότι χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια για να διαπραγματευτεί η πυρηνική συμφωνία του 2015», είπε στο Al Jazeera.

«Αυτές οι συνομιλίες συνήθως απαιτούν πολλή υπομονή, πολλή εστίαση, πολλές ανταλλαγές απόψεων, πολλές συζητήσεις με ειδικούς, οπότε αν ολοκληρωθούν τόσο γρήγορα, αυτό είναι είτε ένα σημάδι ότι οι διαπραγματευτές δεν έχουν την υπομονή που απαιτείται για να καταλήξουν σε συμφωνία είτε τα κενά είναι απλώς πολύ μεγάλα για να γεφυρωθούν», κατέληξε ο Vaez.

Ο ανταποκριτής του μέσου από τη Γενεύη, Οσάμα Μπιν Τζαβαϊντ, ανέφερε ότι η σκακιέρα του πολέμου έχει στηθεί στη Μέση Ανατολή και σχολίασε και αυτός τη σύντομη διάρκεια των συνομιλιών ως κακό σημάδι.