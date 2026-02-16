Η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, παραμονή νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, ότι οι ΗΠΑ έχουν μαλακώσει τη στάση τους στο πυρηνικό ζήτημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, «μπορούμε προσεκτικά να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα έχει γίνει πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.

Διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών για τα πυρηνικά που θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη.

Η σχετική ανάρτηση του Αραγτσί στο Χ:

Joined by nuclear experts, I will meet @rafaelmgrossi on Mon for deep technical discussion. Also meeting @badralbusaidi ahead of diplomacy with U.S. on Tues. I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.

What is not on the table: submission before threats — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 16, 2026

Σήμερα Δευτέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ξεκίνησε μια σειρά στρατιωτικών ασκήσεων στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα στον Περσικό Κόλπο.