Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Μιλώντας στη διάσκεψη των προέδρων των αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την «καταστροφή» της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Γενεύη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον, όπου φέρεται ότι προσπάθησε να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να θέσει συγκεκριμένους όρους για συμφωνία με το Ιράν.

«Να φύγει όλο το ουράνιο από το Ιράν»

«Η πρώτη προϋπόθεση» για μια συμφωνία «είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού. Δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και «τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν». Με αυτόν τον όρο αναφέρεται στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Δηλαδή τους Χούθι στην Υεμένη, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Χαμάς.

«Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση, αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω», δήλωσε. «Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας», είπε.

Ο Τραμπ θα υποστηρίξει πλήγματα, αν…

Στο μεταξύ, το αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CBS, μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Δεκέμβριου ότι θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιδρομές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Σύμφωνα με το δίκτυο, που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι αυτό θα συμβεί, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Στη Γενεύη

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε σήμερα για τη Γενεύη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέλαβαν τις συνομιλίες τους στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, μια κίνηση που χαιρέτισαν και οι δύο πλευρές.

Αυτή η σύνοδος είναι η πρώτη μετά τη διακοπή των προηγούμενων διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο λόγω του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που άρχισε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.