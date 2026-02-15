Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα διεξαχθούν την Τρίτη, στη Γενεύη με τη μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε σήμερα, Κυριακή, για τη Γενεύη.

Ο Αμπάς Αραγτσί «αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη (…) επικεφαλής διπλωματικής και τεχνικής αντιπροσωπείας για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και τη διεξαγωγή σειράς διπλωματικών διαβουλεύσεων», ανέφερε η ανακοίνωση. Και διευκρίνισε ότι αυτές οι «έμμεσες» συνομιλίες θα διεξαχθούν την Τρίτη με τη μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Συζητήσεις και στρατιωτική συγκέντρωση

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με σκοπό να αντιμετωπίσουν τη δεκαετή διαμάχη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Διακηρυγμένος στόχος είναι επίσης να αποτραπεί μια νέα στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ωστόσο, ο διάλογος γίνεται εν μέσω σαφών αμερικανικών απειλών και πιέσεων από το Ισραήλ, που ζητά να συμπεριληφθεί στον διάλογο και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχου δήλωσαν στο Reuters ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την πιθανότητα μιας παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας εάν οι συνομιλίες δεν ευοδωθούν.

Από την Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι θα προτιμούσε τη διπλωματία και μια διαπραγματευτική διευθέτηση. Αλλά, είπε, «αυτό μπορεί να μη συμβεί».

«Κανείς δεν έχει καταφέρει ποτέ να κάνει μια επιτυχημένη συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα προσπαθήσουμε», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα ταξιδέψουν, νομίζω ότι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή, για να έχουν σημαντικές συναντήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Συμφιλιωτικές δηλώσεις

Το Ιράν έχει απειλήσει να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν δεχθεί επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις. Ωστόσο, εν όψει και του νέου γύρου διαλόγου εμφανίστηκε με διάθεση συμφιλίωσης.

«Για χάρη της βιωσιμότητας μιας συμφωνίας, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να επωφεληθούν επίσης σε τομείς με υψηλές και γρήγορες οικονομικές αποδόσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής οικονομικής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, Χαμίντ Γκανμπαρί.

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars, ο Χαμίντ Γκανμπαρί επισήμανε:

«Τα κοινά συμφέροντα στα πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα κοινά πεδία, οι επενδύσεις σε μεταλλεία, ακόμη και οι αγορές αεροσκαφών περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις».

Υποστήριξε ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί άφησε να εννοηθεί η ετοιμότητα του Ιράν να συμβιβαστεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Δήλωσε στο BBC ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία».

Ο ανώτερος αξιωματούχος αναφέρθηκε στη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής ατομικής ενέργειας τη Δευτέρα ότι η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων ως παράδειγμα της ευελιξίας του Ιράν.