Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν – που θα μπορούσαν να διαρκέσουν για εβδομάδες – εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατάξει επίθεση.

Αυτό αποκαλύπτουν δύο αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τη στιγμή που πληθαίνουν τα απειλητικά μηνύματα της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Η αποστολή και δεύτερου αεροπλανοφόρου (που τώρα βρίσκεται στην Καραϊβική) στην περιοχή του Κόλπου μαζί με χιλιάδες στρατιώτες, αντιτορπιλικά, μαχητικά αεροσκάφη και κατευθυνόμενους πυραύλους, κάνει πιο πιθανό το ενδεχόμενο μίας στρατιωτικής επίθεσης παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί το συνηθισμένο πλέον μοτίβο στις δηλώσεις του. Τάσσεται υπέρ της διπλωματικής λύσης που όμως προϋποθέτει τον συμβιβασμό της άλλης πλευράς και την ίδια στιγμή εκτοξεύει απειλές για στρατιωτική δράση με παράλληλη ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στο πεδίο.

Ενόψει του δεύτερου γύρου συνομιλιών των διαπραγματευτικών ομάδων του Ιράν και των ΗΠΑ, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη Γενεύη την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με την Τεχεράνη .

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα φτιάξει την κατάσταση», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε αμερικανικά στρατεύματα σε μία βάση στη Βόρεια Καρολίνα, ενώ επανάφερε το ζήτημα αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν ως την «καλύτερη λύση».

Ερωτηθείσα για σχόλια σχετικά με τις προετοιμασίες για μια πιθανώς παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά παίρνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», είπε η ίδια.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το ρίσκο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης

Η προηγούμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν στόχευσε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παραβιάζοντας έτσι μία κόκκινη γραμμή της μεταπολεμικής τάξης. Ωστόσο η επίθεση αυτή ήταν αστραπιαία. Τώρα οι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Reuters αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πιο περίπλοκος.

Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να χτυπήσει ιρανικές κρατικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφαλείας, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Οι ειδικοί λένε ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο οπλοστάσιο πυραύλων, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πηγές οι ΗΠΑ αναμένουν αντίποινα του Ιράν που θα οδηγήσουν σε νέες αντεπιθέσεις για μία χρονική περίοδο, χωρίς να είναι σαφές πώς η Ουάσιγκτον θα καταφέρει να απεμπλακεί από μία σύγκρουση με διάρκεια όταν μάλιστα κουβαλά τις αποτυχίες του Ιράκ και του Αφγανιστάν και όταν η κατ΄όνομα εκεχειρία στη Γάζα μπορεί να καταρρεύσει από στιγμή σε στιγμή.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους κινδύνους αντιποίνων ή περιφερειακής σύγκρουσης.

Οι συμβιβασμοί που ζητούν οι ΗΠΑ από το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση χτυπημάτων σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να προβούν σε αντίποινα εναντίον οποιασδήποτε στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Τουρκίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ για συνομιλίες στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, λέγοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ», που περιλαμβάνουν τον περιορισμό των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης αλλά και την εγκατάλειψη του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» δηλαδή τη διακοπή συνεργασίας με τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και τους Χούθι

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους και τον «Άξονα της Αντίστασης».