Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σήμερα στο ενδεχόμενο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».
Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε πως «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ παράλληλα ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή.
Κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν «δύσκολες» και άφησε να εννοηθεί πως η ενστάλαξη φόβου στην Τεχεράνη ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη προκειμένου να επιλυθεί ειρηνικά η αντιπαράθεση, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.
«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση», είπε ο Τραμπ σχετικά με το Ιράν, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.
Οι ΗΠΑ έτοιμες για επίθεση σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν
Επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το οποίο «θα είναι έτοιμο» σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Φορτ Μπραγκ για να συναντήσει άνδρες των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.
Το Φορτ Μπραγκ είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο και φιλοξενεί περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς.
Ο πρόεδρος Τραμπ παρέκαμψε τους κανόνες αφού, απευθυνόμενος σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, εκφώνησε ομιλία κατά την οποία επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους και υποστήριξε πως οι Δημοκρατικοί θα υπονομεύσουν το στράτευμα εάν κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές.
