Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή και ήταν σε πορεία για δεύτερη εβδομαδιαία πτώση, καθώς υποχώρησαν και οι ανησυχίες για σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 6 σεντς, ή 0,1%, στα 67,46 δολάρια το βαρέλι στις 04:48 GMT, μετά από πτώση 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 12 σεντς, ή 0,2%, στα 62,72 δολάρια, μετά από πτώση 2,8%.

Οι τιμές του Brent αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,8% αυτή την εβδομάδα, ενώ το WTI αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,1%.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία με τον Ιράν τον επόμενο μήνα οδήγησαν τις τιμές σε πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλότερες «εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, μειώνοντας το βραχυπρόθεσμο γεωπολιτικό ρίσκο», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Tony Sycamore.

Εκτός από την υποχώρηση των ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας προέβλεψε την Πέμπτη στην μηνιαία έκθεσή της ότι η φετινή αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου θα είναι χαμηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις, με τη συνολική προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση.

«Το γεγονός ότι οι τιμές δεν σημείωσαν σημαντική πτώση παρά τις αρνητικές ειδήσεις είναι αξιοσημείωτο, υποδηλώνοντας ότι η πτωτική δυναμική επιβραδύνεται στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Linh Tran, αναλυτής αγοράς της XS.com.

Η πτώση της Πέμπτης ενισχύθηκε από προηγούμενα στοιχεία που έδειχναν μαζική αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και αυξανόμενες προσδοκίες ότι η αυξημένη προσφορά από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε σύντομα να φτάσει στην αγορά, δήλωσε ο Sycamore της IG.

«Υπάρχει η προσδοκία ότι η προσφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα επιστρέψει στα προ του αποκλεισμού επίπεδα τους επόμενους μήνες», είπε, αυξάνοντας από 880.000 βαρέλια την ημέρα σε περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει περισσότερες άδειες χαλάρωσης των κυρώσεων στην ενέργεια της Βενεζουέλας αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Πέμπτη ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για θέματα ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που ελέγχονται από τις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τη σύλληψη του προέδρου Nicolas Maduro τον Ιανουάριο και τους επόμενους μήνες θα αποφέρουν άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ot.gr