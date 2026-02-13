newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Διεθνής Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Παρασκευή και ήταν σε πορεία για δεύτερη εβδομαδιαία πτώση, καθώς υποχώρησαν και οι ανησυχίες για σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 6 σεντς, ή 0,1%, στα 67,46 δολάρια το βαρέλι στις 04:48 GMT, μετά από πτώση 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 12 σεντς, ή 0,2%, στα 62,72 δολάρια, μετά από πτώση 2,8%.

Οι τιμές του Brent αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,8% αυτή την εβδομάδα, ενώ το WTI αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,1%.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία με τον Ιράν τον επόμενο μήνα οδήγησαν τις τιμές σε πτώση στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλότερες «εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, μειώνοντας το βραχυπρόθεσμο γεωπολιτικό ρίσκο», ανέφερε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Tony Sycamore.

Εκτός από την υποχώρηση των ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας προέβλεψε την Πέμπτη στην μηνιαία έκθεσή της ότι η φετινή αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου θα είναι χαμηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις, με τη συνολική προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση.

«Το γεγονός ότι οι τιμές δεν σημείωσαν σημαντική πτώση παρά τις αρνητικές ειδήσεις είναι αξιοσημείωτο, υποδηλώνοντας ότι η πτωτική δυναμική επιβραδύνεται στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Linh Tran, αναλυτής αγοράς της XS.com.

Η πτώση της Πέμπτης ενισχύθηκε από προηγούμενα στοιχεία που έδειχναν μαζική αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και αυξανόμενες προσδοκίες ότι η αυξημένη προσφορά από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε σύντομα να φτάσει στην αγορά, δήλωσε ο Sycamore της IG.

«Υπάρχει η προσδοκία ότι η προσφορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα επιστρέψει στα προ του αποκλεισμού επίπεδα τους επόμενους μήνες», είπε, αυξάνοντας από 880.000 βαρέλια την ημέρα σε περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει περισσότερες άδειες χαλάρωσης των κυρώσεων στην ενέργεια της Βενεζουέλας αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Πέμπτη ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για θέματα ενέργειας.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που ελέγχονται από τις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τη σύλληψη του προέδρου Nicolas Maduro τον Ιανουάριο και τους επόμενους μήνες θα αποφέρουν άλλα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες που οδήγησαν σε πολλές απαντλήσεις υδάτων

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
