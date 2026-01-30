Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη με την επιβολή νέων δασμών σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα, εντείνοντας την εκστρατεία πίεσης εναντίον του πολύπαθου νησιού.

Η κίνηση, που εγκρίθηκε με εκτελεστικό διάταγμα στο πλαίσιο δήλωσης εθνικής έκτακτης ανάγκης, δεν προσδιόριζε συγκεκριμένους δασμολογικούς συντελεστές ούτε ανέφερε συγκεκριμένες χώρες των οποίων τα προϊόντα θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με αμερικανικούς δασμούς.

Ενθαρρυμένος από την επιτυχή σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό σε μια αιματηρή επιδρομή νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για δράση κατά της Κούβας και άσκηση πίεσης στην ηγεσία της.

🔥🇨🇺 Marcha de las Antorchas: a 73 años de la primera Marcha en el año del Centenario del Apóstol, otro centenario –el del líder histórico de la Revolución– invita a la misma cita, demostrando la permanencia de los ideales de justicia, soberanía y antimperialismo en los jóvenes. pic.twitter.com/9frSvkolsM — Cubadebate (@cubadebatecu) January 28, 2026

Ο Τραμπ πιέζει την Κούβα που αποδυναμώθηκε χωρίς τις εμπορικές σχέσεις με την Βενεζουέλα

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις απειλές επιβολής δασμών ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, όπως σημειώνει το Reuters.

A massive torch-lit youth march took place in Cuba yesterday in honor of José Martí and Fidel Castro pic.twitter.com/jQpJLOCq2l — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 28, 2026

Η Κούβα δεν κατέρρευσε ακόμα

Ο πρόεδρος της Κούβας δήλωσε αυτό το μήνα ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ηθική εξουσία να επιβάλει μια συμφωνία στην Κούβα, μετά την πρόταση του Τραμπ ότι το νησί πρέπει να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ. Μάλιστα βίντεο κάνουν τον γύρο του κόσμου από την διαδήλωση για τους Χοσέ Μαρτί, Φιντέλ Κάστρο και την ανεξαρτησία της Κούβας με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ Μπερμούδεζ ανάμεσα στον κόσμο.

Το σύνθημα «Patria o Muerte, Venceremos», δηλαδή «Πατρίδα ή Θάνατος, Θα Νικήσουμε», επίσημο σύνθημα που έχει βγει από ομιλία του Φιντέλ Κάστρο το 1960 αντήχησε στα στενά της Αβάνας, όπου δεκάδες χιλιάδες κόσμου με την πολιτική ηγεσία της χώρας τίμησαν τον ποιητή και αγωνιστή για την ανεξαρτησία της Κούβας Χοσέ Μαρτί και τον ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο ο οποίος πέθανε στις 28 Ιανουαρίου του 2016.