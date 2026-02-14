Η Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα, με την Ουάσινγκτον να προτρέπει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα στοχεύει κυρίως στον περιορισμό του πυρηνικού της προγράμματος.

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στη Γενεύη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων.

Οι απειλές Τραμπ και το δεύτερο αεροπλανοφόρο

Να σημειωθεί ότι, δύο ημέρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί τον επόμενο μήνα και πως πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα, καθώς σε αντίθετο ενδεχόμενο το αποτέλεσμα θα ήταν «πολύ τραυματικό» για το Ιράν.

«Πρέπει να συνάψουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», επανέλαβε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο και στα πλοία που το συνοδεύουν να προετοιμαστούν για ανάπτυξη στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προετοιμαστεί για μια στρατιωτική επέμβαση στην περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο θα σταλεί μετά το USS Abraham Lincoln, που βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν από τον Ιανουάριο.