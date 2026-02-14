Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί, έκανε έκκληση για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα του, λέγοντας πως θα μπορούσε να «σώσει ζωές».

Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση του προέδρου Ντόνανλντ Τραμπ να μην καθυστερεί διαπραγματευόμενη με τους κληρικούς ηγέτες της Τεχεράνης για μια συμφωνία για τα πυρηνικά.

Ο Παχλαβί έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου έχει απαγορευτεί η συμμετοχή σε αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης.

«Στο χείλος της κατάρρευσης το ιρανικό καθεστώς»

Ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος τελευταίου μονάρχη του Ιράν δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης και ότι μια επίθεση θα μπορούσε να την αποδυναμώσει ή να επιταχύνει την πτώση της.

«Είναι ζήτημα χρόνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή η επίθεση θα επισπεύσει τη διαδικασία και ο λαός θα μπορέσει επιτέλους να επιστρέψει στους δρόμους και να το φτάσει μέχρι τέλους για την οριστική πτώση του καθεστώτος», είπε ο Παχλαβί, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ.

Μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού τον περασμένο μήνα οδήγησε σε φυλακίσεις, τραυματισμούς και θανάτους χιλιάδων ανθρώπων καθώς οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις μετά την καταστολή των πιο αιματηρών κινητοποιήσεων μετά το 1979 .

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως μια ειρηνική διαμαρτυρία στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και γρήγορα εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες– ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί και φαίνεται ότι δεν έχουν ιδιαίτερα οργανωμένη παρουσία εντός του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Reuters τον περασμένο μήνα ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το επίπεδο της στήριξης του Παχλαβί εντός του Ιράν.

«Οι πολίτες ευελπιστούν ότι κάποια στιγμή θα αποφασιστεί ότι δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλήξουμε πουθενά με τις διαπραγματεύσεις.

Επομένως, αυτή είναι η στιγμή για να επέμβουν οι ΗΠΑ και να κάνουν αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει, να επιστρέψει ο λαός. Η επέμβαση είναι ένας τρόπος να σωθούν ζωές», πρόσθεσε ο Παχλαβί.