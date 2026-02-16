Το Πολεμικό Ναυτικό των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης πραγματοποίησε σήμερα γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim μία ημέρα πριν από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Τα γυμνάσια με την ονομασία «Ευφυής Έλεγχος των Στενών του Ορμούζ», η διάρκεια των οποίων δεν διευκρινίσθηκε, έχουν στόχο να δοκιμασθεί η ετοιμότητα επιχειρησιακών δυνάμεων έναντι «πιθανών στρατιωτικών απειλών για την ασφάλεια», μετέδωσε το Tasnim.

Το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Στη Γενεύη για τις διαπραγματεύσεις ο ΥΠΕΞ του Ιράν

Εντωμεταξύ ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έφτασε στη Γενεύη για έναν δεύτερο γύρο πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο τη μείωση των εντάσεων και την αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης, την οποία ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση.

«Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας», έγραψε ο Αραγτσί στο X τη Δευτέρα. «Αυτό που δεν υπάρχει στο τραπέζι είναι να υποταχτούμε μπροστά στις απειλές».

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς οι ΗΠΑ αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), τη Δευτέρα, αφού δήλωσε ότι η ομάδα των πυρηνικών εμπειρογνωμόνων του αναμένει μια «βαθιά τεχνική συζήτηση».