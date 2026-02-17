newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17 Φεβρουαρίου 2026, 08:10

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Spotlight

Αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο περί ενδείξεων πως η αμερικανική θέση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας γίνεται πλέον «πιο ρεαλιστική».

Οι δυο χώρες με σχέσεις απροκάλυπτα εχθρικές ξανάρχισαν τον διάλογο την 6η Φεβρουαρίου στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, έπειτα από φραστική κλιμάκωση και ανταλλαγές απειλών.

Έπειτα από αυτές τις πρώτες συνομιλίες «θα μπορούσαμε με σύνεση να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση για το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας έγινε πιο ρεαλιστική», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Συνεχίζει τις απειλές ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση στην Τεχεράνη χθες βράδυ, ενώ είπε επίσης πως θα συμμετάσχει προσωπικά, αν και «έμμεσα», στις διαπραγματεύσεις.

«Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ενισχύονται οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή

Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν χθες πλοία κι ελικόπτερα κι έναν δοκιμές drones και πυραύλων στο πλαίσιο γυμνασίων, που έμοιαζαν να αποτελούν επίδειξη δύναμης και προειδοποίηση, στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Τα γυμνάσια, η διάρκεια των οποίων δεν ξεκαθαρίστηκε, έχει σκοπό να προετοιμαστούν οι Φρουροί, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, για να αντιμετωπίσουν «δυνητικές απειλές ασφαλείας και στρατιωτικές απειλές», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε στιγμιότυπα.

Από την άλλη η Ουάσιγκτον συνεχίζει την ανάπτυξη δυνάμεων, διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση –αεροπλανοφόρο συνεχίζει να πλέει κάπου 700 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεύτερο πλησιάζει στην περιοχή– κι ο πρόεδρος Τραμπ θυμίζει συχνά πως διατηρεί ανοικτές τις στρατιωτικές επιλογές του.

Οι νέες συνομιλίες διεξάγονται στη Γενεύη αυτή τη φορά, πάντως ξανά με μεσολάβηση του Ομάν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφθασε στην Ελβετία χθες Δευτέρα και συνάντησε Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, τον ΥΠΕΞ του Ομάν, για να εξηγήσει «την άποψη και τις σκέψεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και της άρσης των κυρώσεων», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρθηκε επίσης στην «αποφασιστικότητα» της Τεχεράνης να συνεχίσει «τις διπλωματικές προσπάθειες με άξονα (να εξασφαλιστούν) αποτελέσματα που θα εγγυώνται τα δικαιώματα των Ιρανών και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιφέρεια».

Αραγτσί: Δεν βρίσκεται στο τραπέζι η υποταγή στις απειλές

Δυτικές χώρες και το Ισραήλ, που ειδικοί θεωρούν τη μοναδική δύναμη με πυρηνικό οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή, λένε για δεκαετίες πως υποπτεύονται ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Η Τεχεράνη αρνείται πάγια πως έχει τέτοιες βλέψεις κι επιμένει στο «αναφαίρετο δικαίωμά της» να διαθέτει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και να εμπλουτίζει ουράνιο, τηρώντας τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT), που έχει υπογράψει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές και τις προειδοποιήσεις μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν, αφήνοντας πάντως ανοικτή την πόρτα σε διπλωματική διευθέτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Ο Τραμπ την Παρασκευή μίλησε, για πρώτη φορά απροκάλυπτα, για αλλαγή καθεστώτος

Αν δεν κλειστεί συμφωνία, ο μεγιστάνας δεν έχει σταματήσει να διαμηνύει πως η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει «τραυματικές» συνέπειες και την Παρασκευή μίλησε, για πρώτη φορά απροκάλυπτα, για αλλαγή καθεστώτος, μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αυτό θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί», απάντησε σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν σχετικά.

«Τι δεν βρίσκεται πάνω στο τραπέζι: Η υποταγή μπροστά σε απειλές», αντέτεινε μέσω X ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί, διαβεβαιώνοντας πως πήγε στη Γενεύη με «αληθινές ιδέες για να συναφθεί δίκαιη και ισότιμη συμφωνία».

Από αμερικανικής πλευράς ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, «βρίσκονταν καθ’ οδόν», ανέφερε χθες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συμφωνία», πρόσθεσε.

Τo plan b

Σύμφωνα πάντως με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CBS News, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, «πράσινο φως» για ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους με γνώση επί του θέματος, η αμερικανική πλευρά εμφανίστηκε πρόθυμη να στηρίξει ισραηλινά πλήγματα σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τα πυρηνικά, δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
