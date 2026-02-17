Λίγες ώρες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι τμήματα των Στενών του Ορμούζ θα κλείσουν για λίγες ώρες λόγω «προφυλάξεων ασφαλείας», ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην πιο ζωτικής σημασίας διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του θα αποτύχουν, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ξεκίνησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη για τη μακροχρόνια πυρηνική τους διαμάχη εν μέσω μιας στρατιωτικής συσσώρευσης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει τα Στενά για την εμπορική ναυτιλία εάν δεχθεί επίθεση, μια κίνηση που θα στραγγάλιζε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και θα εκτόξευε τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες ενώθηκαν με το Ισραήλ στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο, έχουν αναπτύξει μια δύναμη μάχης στην περιοχή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Ομάν, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το θέμα, μαζί με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συμμετείχε «έμμεσα» στις συνομιλίες της Γενεύης και ότι πιστεύει ότι η Τεχεράνη θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θέλουν τις συνέπειες της μη σύναψης συμφωνίας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One τη Δευτέρα. «Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μια συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να καταστρέψουμε το πυρηνικό τους δυναμικό. Και έπρεπε να στείλουμε τα B-2».

Χαμενεΐ: Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί δυνατό χαστούκι

Αμέσως μετά την έναρξη των συνομιλιών, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνησή του.

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι ο στρατός τους είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο, αλλά ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί μερικές φορές να δεχτεί τόσο δυνατό χαστούκι που να μη μπορεί να σηκωθεί», είπε, σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας σε Ιρανούς στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο Χαμενεΐ είπε ότι οι ΗΠΑ καλούν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μην έχει η Τεχεράνη πυρηνική ενέργεια ως αποτέλεσμα των συνομιλιών.

«Εάν πρόκειται να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων είναι λάθος και ανόητος», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Καθώς χαρακτήρισε την προσέγγιση «ανόητη», ο ανώτατος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι έτσι ενεργούν ορισμένοι αξιωματούχοι και πολιτικοί των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου.

Τι ζητά η Τεχεράνη

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters την Τρίτη ότι η επιτυχία των συνομιλιών της Γενεύης εξαρτιόταν από το αν οι ΗΠΑ δεν θα υποβάλουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις και από τη σοβαρότητά τους στην άρση των εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν έναν έκτο γύρο συνομιλιών τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν το Ισραήλ, ξεκίνησε μια εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, και στη συνέχεια ενώθηκαν μαζί του βομβαρδιστικά B-2 των ΗΠΑ που έπληξαν πυρηνικούς στόχους. Η Τεχεράνη έκτοτε δήλωσε ότι έχει σταματήσει τη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι οι απόψεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό ζήτημα, την άρση των κυρώσεων και ένα πλαίσιο για οποιαδήποτε συμφωνία έχουν μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά.

«Έχουμε έρθει εδώ με ανοιχτό μυαλό και μάτια», είπε. «Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός και ζωτικής σημασίας για εμάς».

Πρόσθεσε ακόμα ότι η ιρανική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να παραμείνει στη Γενεύη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέρες ή και εβδομάδες, για να οριστικοποιήσει οποιαδήποτε συμφωνία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του πρέσβη του Ομάν στον ΟΗΕ εν μέσω ισχυρής παρουσίας δυνάμεων ασφαλείας. Κάποια αυτοκίνητα με ιρανικές διπλωματικές πινακίδες κυκλοφορίας ήταν ορατά απ’ έξω.

Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα παρατεταμένων επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Στρατηγική αποτροπής

Οι Ιρανοί επιδεικνύουν τα αποθέματα πυραύλων τους, τοποθετούν τα drones και τις ναυτικές τους δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Al Jazeera στο Ιράν, Resul Serdar Atas, η Τεχεράνη προσπαθεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Το μήνυμα που στέλνουν στις ΗΠΑ, λέει, είναι ότι «ναι, βλέπουμε την τεράστια στρατιωτική σας ανάπτυξη, αλλά έχουμε επίσης την ικανότητα να σας προκαλέσουμε βλάβη». Ο ανώτατος ηγέτης είπε ότι διαθέτουν όπλα που μπορούν να βυθίσουν ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Η στρατηγική αποτροπής του Ιράν έχει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι να δείξουν στους Αμερικανούς ότι θα υπάρξει τεράστιο κόστος για αυτούς. Και η δεύτερη ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι περιφερειακή, στοχεύοντας τους αμερικανικούς στόχους στην περιοχή. Και πέρα ​​από αυτό, στοχεύοντας και τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

«Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν ότι προσπαθούν να σταματήσουν τις ΗΠΑ και επίσης να πείσουν τις χώρες της περιοχής να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ για να αποφύγουν έναν πόλεμο», ανέφερε ο ίδιος.