ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την Βρετανία να μην παραχωρήσει την αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση-κλειδί του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, δηλώνοντας ότι θα είναι ζωτικής σημασίας εάν η Ουάσινγκτον χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν.

«Μην εκχωρείτε το Ντιέγκο Γκαρσία», έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, στην πλατφόρμα του Truth Social, λίγες ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στη συμφωνία του Λονδίνου για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο και την ενοικίαση της βάσης για διάστημα 99 ετών.

«Μπορεί να μου χρειαστεί» κατά του Ιράν, λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός κάνει «μεγάλο λάθος» με την απόφασή του να νοικιάσει το έδαφος όπου βρίσκεται η βάση. «Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων οντοτήτων που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα», ανέφερε.

Και προσέθεσε ότι ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς και ένα αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Με βάση μια συμφωνία του 2025, η Βρετανία θα παραδώσει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο, αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.