Ολοένα και πιο κοντά σε έναν μεγάλο περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος μπορεί να ξεκινήσει πολύ πιο σύντομα από ότι εκτιμάται, βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios.

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο

Μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι πιθανότατα θα πρόκειται για μια κοινή εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Οχυρωματικά έργα και επισκευές

Τα τύμπανα πολέμου ηχούν δυνατά και πάλι στην πολύπαθη Μέση Ανατολή με νέες δορυφορικές εικόνες να δείχνουν πως το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ.

Αποκαλύπτουν ότι το Ιράν έχει πρόσφατα κατασκευάσει ένα τσιμεντένιο θόλο σε μια ευαίσθητη στρατιωτική περιοχή. Σύμφωνα με ειδικούς, οι εργασίες στην στρατιωτική εγκατάσταση γίνονται σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.

Δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει σκεπάσει εισόδους των τούνελ σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι. Έχει οχυρώσει τις εισόδους και έχει επισκευάσει τις βάσεις πυραύλων που χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Εικόνες από το Διάστημα

Το «μάτι» του δορυφόρου αποκαλύπτει τις ιρανικές δραστηριότητες την ίδια ώρα που η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ απειλεί με στρατιωτική δράση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Στρατιωτικό συγκρότημα Parchin

Περίπου 30 χλμ. νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Parchin είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν υποδείξει ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε εκεί δοκιμές σχετικές με πυροδοτήσεις πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες. Το Ιράν αρνείται ότι επιδίωκε την κατασκευή ατομικών όπλων.

Το Ισραήλ φέρεται να έπληξε το Parchin τον Οκτώβριο του 2024.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά από αυτήν την επίθεση δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ένα κτίριο και την ανακατασκευή του.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων στις 22 Ιανουαρίου, επεσήμανε την πρόοδο στην κατασκευή μιας «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» γύρω από μια νεόκτιστη εγκατάσταση στο χώρο.

Είσοδοι τούνελ καλυμμένες στο πυρηνικό συγκρότημα Isfahan

Το συγκρότημα Isfahan είναι ένα από τα τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στα τέλη Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες να θαφτούν δύο είσοδοι σηράγγων στο συγκρότημα, ανέφερε το ISIS στις 29 Ιανουαρίου. Σε μια ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα σηράγγων ήταν πλέον «εντελώς καλυμμένες».

Το ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι η εργασία επί τους εδάφους «θα βοηθούσε στην αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα δυσκόλευε επίσης την πρόσβαση σε μια πιθανή επιδρομή των ειδικών δυνάμεων».

Είσοδοι τούνελ με ενίσχυση κοντά στην εγκατάσταση Natanz

Το ISIS ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες δείχνουν συνεχιζόμενες προσπάθειες από τις 10 Φεβρουαρίου για την «ενίσχυση και την αμυντική θωράκιση» δύο εισόδων σε ένα σύμπλεγμα τούνελ κάτω από ένα βουνό περίπου 2 χλμ. από το Natanz, την τοποθεσία όπου βρίσκονται τα άλλα δύο εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν «συνεχιζόμενη δραστηριότητα σε όλο το συγκρότημα με τη μετακίνηση πολυάριθμων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπόμενων φορτηγών, μπετονιέρων και άλλου βαρέος εξοπλισμού», έγραψε η ISIS. Τα σχέδια του Ιράν για την εγκατάσταση, που ονομάζεται Pickaxe Mountain, δεν είναι σαφή, ανέφερε η ίδια πηγή.

Νότια βάση πυραύλων Shiraz

Περίπου 10 χλμ. νότια του Shiraz, στο νότιο Ιράν, βρίσκεται μία από τις 25 κύριες βάσεις με δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το Alma Research and Education Center, έναν ισραηλινό οργανισμό. Το Alma εκτίμησε ότι η τοποθεσία είχε υποστεί ελαφρές, επιφανειακές ζημιές στον πόλεμο του περασμένου έτους.

Μια σύγκριση των εικόνων που τραβήχτηκαν στις 3 Ιουλίου 2025 και στις 30 Ιανουαρίου δείχνει προσπάθειες ανακατασκευής και καθαρισμού στο κύριο συγκρότημα αποθήκευσης εξοπλισμού (logistics) και πιθανό συγκρότημα διοίκησης, ανέφερε ο Goodhind.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το συγκρότημα δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην πλήρη λειτουργική του ικανότητα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές».

Βάση πυραύλων Qom

Περίπου 40 χλμ. βόρεια της πόλης Qom, αυτή η βάση υπέστη περιορισμένες ζημιές πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με την Alma.

Η σύγκριση των εικόνων που τραβήχτηκαν μεταξύ 16 Ιουλίου 2025 και 1 Φεβρουαρίου δείχνει μια νέα στέγη πάνω από ένα κατεστραμμένο κτίριο. Οι επισκευές της στέγης φαίνεται να ξεκίνησαν στις 17 Νοεμβρίου και πιθανότατα ολοκληρώθηκαν 10 ημέρες αργότερα.