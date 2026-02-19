newspaper
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Κόσμος 19 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Spotlight

Κυρίαρχη είναι στο Ισραήλ η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει σύντομα ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, επικαλούμενος τη μη αποδοχή αμερικανικών όρων στις διαπραγματεύσεις (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Ahmed Jadallah).

Διπλωματική πηγή που επικαλείται το Al Jazeera ανέφερε ότι «η αμερικανική υπομονή ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

«Η αμερικανική υπομονή ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη»

Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη ισραηλινή εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ αλλά και άλλα ισραηλινά μέσα, η υπόθεση εργασίας στις πρόσφατες διαβουλεύσεις της ισραηλινής ηγεσίας είναι ότι το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ ακόμη και εάν το Ισραήλ δεν συμμετάσχει άμεσα σε αμερικανικά πλήγματα. Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας και διάσωσης έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι για ενδεχόμενη επίθεση», προσθέτοντας ότι η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή, αλλά ο πρόεδρος θα πράξει «ό,τι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ».

Την ίδια ώρα αμερικανικές στρατιωτικές ενισχύσεις έχουν μεταφερθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών αλλά και πτητικών μέσων ανεφοδιασμού και επιτήρησης, καθώς και ναυτικών δυνάμεων.

Μακροχρόνια σύγκρουση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε περίπτωση επιχείρησης, ενδέχεται να συμμετάσχει και το Ισραήλ, με στόχο μεταξύ άλλων υποδομές βαλλιστικών πυραύλων.

Οι ισραηλινές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανή σύγκρουση δεν θα περιοριστεί σε σύντομη ανταλλαγή πληγμάτων αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες. Αναφέρεται επίσης το ενδεχόμενο εμπλοκής των Χούθι και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ μετέθεσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ενδεχομένως για να αποφευχθούν λανθασμένες εκτιμήσεις από την ιρανική πλευρά.

Πηγή: sigmalive.com/ΚΥΠΕ

World
Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

Πρακτικά Fed: Ανησυχία για πληθωρισμό και στο βάθος σενάριο αύξησης επιτοκίων

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια
Κόσμος 18.02.26

Νεκροί εντοπίστηκαν οκτώ από τους εννέα αγνοούμενους σκιέρ στην Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη από την Κυριακή με σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, που έχει προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στο Λος Άντζελες και έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύνταξη
Αίγυπτος: Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου
Το παρασκήνιο 18.02.26

Συνάντηση στο Κάιρο για την προετοιμασία της διάσκεψης υποστήριξης του στρατού του Λιβάνου

Η συνάντηση στο Κάιρο «διεξάγεται στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προετοιμασία της διάσκεψης της 5ης Μαρτίου», αναφέρουν τα μέρη της «Πενταμερούς» ομάδας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν
Κόσμος 18.02.26

ΗΠΑ: Ο Τραμπ λέει ότι ίσως να χρειαστεί τη βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία σε μια σύγκρουση με το Ιράν

Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
