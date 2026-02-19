Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Πρέπει να επιτύχουμε μια ουσιαστική συμφωνία, αλλιώς θα συμβούν άσχημα πράγματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια «ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν.

«Το Ιράν είναι ένα καυτό θέμα αυτή τη στιγμή, και οι εκπρόσωποί (σ.σ. μας) συναντώνται και έχουν καλές σχέσεις με τους εκπροσώπους του Ιράν. Και, όπως γνωρίζετε, γίνονται καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Έχει αποδειχθεί με την πάροδο των ετών ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια ουσιαστική συμφωνία. Πρέπει να επιτύχουμε μια ουσιαστική συμφωνία, αλλιώς θα συμβούν άσχημα πράγματα», απείλησε.

«Ίσως να κάνουμε μια συμφωνία. Θα το μάθετε πιθανότατα μέσα στις επόμενες 10 ημέρες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump on Iran: We may have to take it a step further, or we may not. Maybe we are going to make a deal. You are going to be finding out over the next probably 10 days. pic.twitter.com/zvLfMVLrb2 — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Δείτε βίντεο από τη συνεδρίαση:

«Πολύ περίπλοκη» η κατάσταση στη Γάζα

Ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του, λέγοντας ότι η ειρήνη είναι μια «λέξη εύκολη να ειπωθεί, αλλά δύσκολη να επιτευχθεί».

«Έχουμε μια πρώτη χρονιά που πιθανώς δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας, γιατί τερματίσαμε οκτώ πολέμους και νομίζω ότι έρχεται και ένας ένατος. Αποδείχθηκε πιο δύσκολος», είπε.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένα από τα πιο σημαντικά και καθοριστικά πράγματα στα οποία πιστεύω ότι θα συμμετάσχω. Έχουμε ασχοληθεί πολύ και πραγματικά έχω ασχοληθεί πολύ με τους ανθρώπους εδώ. Συνεργαζόμαστε για να τερματίσουμε τους πολέμους με τη χώρα τους», δήλωσε.

Στη συνέχεια ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι είναι «πολύ περίπλοκη».

Ευχαρίστησε τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αποκαλώντας τους «την καλύτερη ομάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ».

«Το πιο επιδραστικό συμβούλιο»

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας καλωσορίσω σήμερα στο Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών για την εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης», είπε.

«Πιστεύω ότι είναι το πιο επιδραστικό συμβούλιο, σίγουρα από άποψη εξουσίας και κύρους. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους ηγέτες του κόσμου. Σχεδόν όλοι έχουν γίνει δεκτοί, και όσοι δεν έχουν γίνει, θα γίνουν», σημείωσε.

Έπειτα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, δίνοντας τα εύσημα στον ίδιο και ζητώντας από τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό, Νικόλ Πασινιάν να σηκωθούν, λέγοντας ότι πιστεύει πως τώρα είναι «φίλοι».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος, ανάμεσα σε άλλα, είπε ότι: «Συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα, τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο».

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «έχει τελειώσει», αν και έχουν σκοτωθεί πάνω από 600 Παλαιστίνιοι, όπως αναφέρει το Al Jazeera, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η Χαμάς θα «παραδώσει τα όπλα της», αναφερόμενος στον αφοπλισμό της που παραμένει ένα βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η FIFA συγκεντρώνει 75 εκατομμύρια δολάρια για έργα στη Γάζα και ευχαρίστησε τον πρόεδρο της, Τζάνι Ινφαντίνο για το βραβείο ειρήνης που του απένειμε.

Trump on FIFA: They gave me their first Peace Prize. They gave me a Peace Prize. I think they saw that I got screwed by Norway and said, “Let’s give him a peace prize.” pic.twitter.com/J6082ROdYE — Clash Report (@clashreport) February 19, 2026

Τραμπ: Τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» έχουν δεσμευτεί για 7 δισεκατομμύρια, «στρατό και αστυνομία»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ουζμπεκιστάν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια δολάρια στο πακέτο βοήθειας για τη Γάζα.

Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι είχαν δεσμευτεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε επίσης την Ινδονησία, η οποία έχει δηλώσει προκαταρκτικά ότι θα διαθέσει 1.000 στρατιώτες για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Είπε ακόμη ότι «η Αλβανία, το Κόσοβο και το Καζακστάν έχουν δεσμεύσει στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις για τη σταθεροποίηση της Γάζας».

«Η Αίγυπτος και η Ιορδανία παρέχουν επίσης πολύ σημαντική βοήθεια… Εκπαίδευση και υποστήριξη σε μια πολύ αξιόπιστη παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν 10 δισεκατομμύρια για το «Συμβούλιο Ειρήνης».