Ιράν: Η Γαλλία απεθύνει έκκληση σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις
Ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ τόνισε πως το Παρίσι εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης
Η Γαλλία παρότρυνε την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις, εκτιμώντας πως η διπλωματική οδός είναι «η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο».
Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στη Μέση Ανατολή μια επιβλητική αεροναυτική δύναμη, σε μια μαζική στρατιωτική κινητοποίηση που θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια εκστρατεία πληγμάτων εναντίον του Ιράν.
«Παρακολουθούμε ώρα με την ώρα αυτό που συμβαίνει» με το Ιράν, υπογράμμισε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, διευκρινίζοντας πως το Παρίσι «βρίσκεται σε συνεχή επαφή ιδίως με τις αμερικανικές αρχές».
«Λέμε στα ενδιαφερόμενα μέρη πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διαπραγμάτευση, διότι είναι η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο», τόνισε ο ίδιος.
Επιπλέον, επανέλαβε πως η Γαλλία εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης.
Παγκόσμιος συναγερμός για χτύπημα των ΗΠΑ ακόμα και αυτό το ΣΚ
Οι κινήσεις των ΗΠΑ, ωστόσο, συνεχίζουν να προκαλούν διεθνή ανησυχία, ενώ το αμερικανικό δίκτυο CNN υποστηρίζει, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, πως ο αμερικανός στρατός ετοιμάζεται να επιτεθεί στο Ιράν ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει κάποια τελική απόφαση που θα δώσει έγκριση σε τέτοια πλήγματα.
