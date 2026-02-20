Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται «σε επιφυλακή» όσον αφορά το Ιράν, αλλά δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το κοινό, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του στρατού.

Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη γύρω από το Ιράν

«Παρακολουθούμε στενά τις περιφερειακές εξελίξεις και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή» και «τα μάτια μας είναι ορθάνοιχτα προς όλες τις κατευθύνσεις και το δάχτυλό μας είναι περισσότερο από ποτέ στη σκανδάλη ενόψει οποιασδήποτε αλλαγής στην επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε ο Έφι Ντεφρίν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

כמו שציינתי בסרטון – אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות האזוריות וערים לשיח הציבורי בנושא איראן. צה״ל דרוך בהגנה. אין שינוי

בהנחיות, אנא הישמעו להודעות דובר צה״ל ופיקוד העורף בערוצים הרשמיים בלבד. שבת שלום ושבת שקטה לכולם pic.twitter.com/mWpfMDmgFc — דובר צה״ל אפי דפרין – Effie Defrin (@IDFSpokesperson) February 20, 2026

Η νέα δήλωση Τραμπ για Ιράν

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι εξετάζει περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν.

Όπως αναφέρει το Reuters, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι το σκέφτομαι».

Ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση ατόμων ως μέρος μιας επίθεσης και ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εάν το διατάξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο Reuters.