Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τα σενάρια παραίτησης – Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης
Πολιτική 17 Φεβρουαρίου 2026, 14:04

Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τα σενάρια παραίτησης – Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στα σενάρια πως η Παπαδοπούλου χαίρει της απόλυτης στήριξης του Γεραπετρίτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σενάρια αντικατάστασης της Υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου βλέπουν εδώ και καιρό το φως της δημοσιότητας.

Οι φερόμενες σχέσεις της με το στρατόπεδο των Δημοκρατικών και οι «ανεπαρκείς» δίαυλοι επικοινωνίας με τη διοίκηση Τραμπ, είναι τα στοιχεία που επικαλούνται όσοι επιχειρούν να της επιτεθούν.

Θεωρούν άλλωστε ότι η ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο επί εποχής Μπάιντεν, που ήταν δική της οργάνωση, το αποδεικνύει.

Ενοχλεί η Παπαδοπούλου τη διοίκηση Τραμπ;

Δεν λείπουν μάλιστα και οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι η Παπαδοπούλου «ενοχλεί» τη νέα διοίκηση.

Με ανθρώπους του ΥΠΕΞ να αναρωτιούνται ευθέως, μιλώντας στο in, εάν μπορεί να πιστέψει ποτέ κανείς ότι η αμερικανική διοίκηση ασχολείται με τους υφυπουργούς στην Ελλάδα. Και ακόμα και αν ασχολείται εάν η Αθήνα θα προχωρούσε σε αντικατάσταση ενός κυβερνητικού στελέχους καθ’ υπόδειξη.

Χωρίς να υπολογίσει κανείς τις επαφές που έχει η Ελληνίδα διπλωμάτης και στους Ρεπουμπλικάνους, που της επιτρέπουν να κλείνει συναντήσεις και να διευκολύνει όπως έκανε και από την προηγούμενη θέση της ως πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον την κυβέρνηση, σε όλο της το εύρος.

Οι αρμοδιότητες

Τι κάνει όμως η Παπαδοπούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών;

Η Παπαδοπούλου ως Υφυπουργός Εξωτερικών, είναι εν τοις πράγμασι μία υπηρεσιακή υφυπουργός και στόχος της είναι η θεσμοθέτηση της θέσης, σύμφωνα και με τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη.

Έχει κατηγορηθεί για συγκεντρωτισμό, καθώς από τη θέση της έχει οριζόντια επίβλεψη του Υπουργείου, με την ιδιότητα της ως διπλωμάτη να της επιτρέπει να γνωρίζει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της ελληνικής διπλωματίας.

Στις αρμοδιότητες της είναι τομείς όπως ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ, ο οποίος εγκαινιάζεται μεν από τους υπουργούς των δύο χωρών, συνεχίζεται ωστόσο από τους υφυπουργούς.

Είναι επίσης αρμόδια για ευρωπαϊκές σχέσεις και τις πολιτικές υποθέσεις.

Και προΐσταται μεταξύ άλλων της ελληνικής ομάδας στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία.

Όπως κάθε στέλεχος σε τέτοια θέση το έργο της, με τα θετικά αλλά και τα αρνητικά του, τυχόν λάθη και παραλείψεις ή λάθος εκτιμήσεις είναι ανοιχτά σε κριτική.

Στα αδύνατα της σημεία, ότι δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα, με αποτέλεσμα, πολλά από όσα γίνονται υπό την επίβλεψη της να μην κοινοποιούνται, αφού είναι ιδιαίτερα αυστηρή στο θέμα της μη προβολής.

Κάτι που για την ίδια χαρακτηρίζεται δεδομένο, αφού υπάρχει ο αρμόδιος υπουργός, συχνά ωστόσο τη φέρνει σε θέση αδυναμίας, αφού ένας υπηρεσιακός χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες, όπως έχει η ίδια επισημάνει επανειλημμένα, μπορεί πολύ εύκολα να στριμωχτεί στη γωνία, καθώς τα όσα κάνει δεν επικοινωνούνται ώστε να τον εμφανίζουν ως «απαραίτητο».

Ένας υπηρεσιακός παράγοντας που έχει λάβει τον τίτλο του Υφυπουργού, ως αναβαθμισμένος Γενικός Γραμματέας, άλλωστε δεν θα έπρεπε να είναι ελκυστική θέση. Και αυτό γιατί για τους διπλωμάτες υπάρχουν περισσότερα από αυτά που γίνονται και δεν λέγονται παρά αυτά που γίνονται και ανακοινώνονται και η ίδια το τηρεί ίσως περισσότερο από όσο πρέπει.

Η ασθένεια

Η ασθένεια της από γρίππη τύπου Α, που είχε σαν αποτέλεσμα τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο 251 της Πολεμικής Αεροπορίας και την εμπόδισε να είναι παρούσα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αφού εξιτήριο πήρε τη Δευτέρα και δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στα καθήκοντα της έως την Παρασκευή, λειτούργησε σαν ευκαιρία για αναζωπύρωση των σεναρίων περί παραίτησης της.

Διαψεύδει το ΥΠΕΞ τα περί παραίτησης

Σε ερώτηση του in στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η απάντηση στο αν τίθεται θέμα παραίτησης της Παπαδοπούλου, η απάντηση ήταν ξεκάθαρα αρνητική. «Δεν έχει τεθεί θέμα παραίτησης της κυρίας Υφυπουργού. Και βεβαίως, χαίρει της απόλυτης στήριξης του Υπουργού Εξωτερικών» ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση της Λάνας Ζωχιού.

Το θέμα επέλεξε να επαναφέρει με έμμεσο τρόπο και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην κοπή της Βασιλόπιτας του ΥΠΕΞ, την περασμένη Πέμπτη.

Με αφορμή και την ασθένεια της Παπαδοπούλου, η οποία νόσησε από γρίπη τύπου Α με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να μεταβεί στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς νοσηλευόταν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα λέγοντας «ελπίζουμε ότι θα την έχουμε σύντομα κοντά μας. Θα της φυλάξουμε και το κομμάτι της πίτας. Μακάρι να το κερδίσει για να έχει ταχεία ανάρρωση και να πάρει την άδεια που νομίζω ότι μετά από όλα αυτά, τα οποία έχει κάνει, τη δικαιούται και με το παραπάνω».

Τα σενάρια βεβαίως είναι για να γράφονται, ακόμα και αν δεν ισχύουν…

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

