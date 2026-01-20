Πολιτικός Διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας χωρίς εκπλήξεις με το βλέμμα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Το τραπέζι του Πολιτικού Διαλόγου στρώνουν για μία ακόμα φορά Ελλάδα και Τουρκία με τον τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι να επισκέπτεται την Αθήνα προκειμένου να έχει συνάντηση με την ομόλογο του Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Οι δύο αντιπροσωπείες θα συναντηθούν για πέμπτη φορά στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου με την ατζέντα να μην αναμένεται να κρύβει εκπλήξεις, ούτε άλματα προόδου στα ελληνοτουρκικά.

Ο πολιτικός διάλογος του Ιουνίου

Η προηγούμενη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Άγκυρα, με το κοινό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι «οι δύο Υφυπουργοί συζήτησαν θέματα σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και έκαναν ανασκόπηση των εξελίξεων μετά την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει, μεταξύ άλλων, της προετοιμασίας του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τον Ιούνιο «οι δύο Υφυπουργοί συζήτησαν, επίσης, τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο».

Επισημαινόταν τέλος ότι «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή δέσμευσή τους να διερευνήσουν περαιτέρω τομείς διμερούς και διεθνούς συνεργασίας».

Βασικό θέμα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στη συνάντηση της Τρίτης η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών είχε αναφέρει πως «οι δύο Υφυπουργοί θα συζητήσουν, ως συνήθως, θέματα διμερών σχέσεων και τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει βεβαίως και του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Άγκυρα».

Αρμόδιες πηγές μιλώντας στο in εκτιμούσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν έχουν πρόθεση να μπουν στην ελληνοτουρκική διαφορά των θαλασσίων ζωνών, ωστόσο αναμένεται ότι θα τεθούν τα ζητήματα που έχουν ενοχλήσει τις δύο πλευρές.

Η Αθήνα έχει πρόθεση να θέσει τόσο τα θέματα των παραβιάσεων που δείχνουν να επανακκινούν, όσο και ζητήματα που αφορούν δηλώσεις που έχουν γίνει από την τουρκική πλευρά και έχουν προκαλέσει την ελληνική αντίδραση.

Αντίστοιχα η τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να αναφερθεί σε ζητήματα που την ενοχλούν και θεωρεί ότι έχει δικαίωμα παρέμβασης, όπως για παράδειγμα η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Στην Αθήνα και ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας

Ερώτημα είναι αν η τουρκική αντιπροσωπεία θα θελήσει να θέσει στην Αθήνα ζήτημα Ισραήλ, με την ίδια μέρα να βρίσκεται στην Ελλάδα και να πραγματοποιεί συνάντηση με το Νίκο Δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο ισραηλινός ομόλογος του, Ισραέλ Κατζ. Με το ζήτημα της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας να έχει γίνει θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ, στο πλαίσιο του αφηγήματος περί προσπάθειας περικύκλωσης της Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή ο τουρκικός Τύπος έχει ασχοληθεί έντονα το τελευταίο διάστημα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, αλλά και με το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα δεν θέλουν να τραβήξουν περισσότερο από όσο πρέπει το βλέμμα της Ουάσιγκτον στα ελληνοτουρκικά, καθώς μία ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση και μία λύση «made in USA» δεν φαίνεται να είναι επιθυμητή από καμία από τις δύο πλευρές.

Θα μείνουν στα γνωστά και ανώδυνα

Ο Πολιτικός Διάλογος αναμένεται πάντως να επικεντρωθεί και στα θέματα που συμβάλλουν στην διατήρηση του «καλού κλίματος» και των «ήρεμων νερών» ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, ακόμα και αν υπήρξαν κάποιες παραφωνίες, με την προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, που όλοι ελπίζουν να πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά, στα μέσα Φεβρουαρίου, να έχει τον πρώτο λόγο στη συνάντηση. Και να αποτελεί έναν ακόμα λόγο να «πέσουν οι τόνοι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Πολιτικό Διάλογο θα ακολουθήσει η συνάντηση του Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, με τον ΥΦΥΠΕΞ, Χάρη Θεοχάρη την Τετάρτη για την υλοποίηση του ένατου γύρου των ελληνοτουρκικών συνομιλιών για την Θετική Ατζέντα. Στο τραπέζι θα βρεθούν η προώθηση της διμερούς συνεργασίας στα πεδία της οικονομίας, του εμπορίου, των τελωνειακών θεμάτων, του τουρισμού, των μεταφορών, της υγείας, του αθλητισμού, της κοινωνικής ασφάλισης, της έρευνας και τεχνολογίας και της επιχειρηματικής συνεργασίας. Με το βλέμμα πάντα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και στο τι παραδοτέα θα μπορούσε να έχει.