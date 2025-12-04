Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

7 Δεκεμβρίου 2023. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράφουν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τη Διακήρυξη των Αθηνών. Μία διακήρυξη η οποία προβλέπει την ένταξη των διερευνητικών – διαβουλευτικών επαφών στον πολιτικό διάλογο.

Η Διακήρυξη των Αθηνών έγινε αφορμή για δημοσιεύματα που προέβλεπαν προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με στόχο την διευθέτηση της διαφοράς Αθήνας – Άγκυρας επί του καθορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Έστω και αν οι δπλωμάτες που ασχολούνταν με το ζήτημα επέμεναν να υπογραμμίζουν ότι η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι δύο πλευρές για να φτάσουν στη Χάγη είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Γιατί δεν συζητείται η ελληνοτουρκική διαφορά στον πολιτικό διάλογο;

Δύο χρόνια μετά, ο πολιτικός διάλογος δεν έχει καν ακουμπήσει, έστω και επιφανειακά, το ζήτημα του καθορισμού θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Τουρκίας.

Το θέμα δεν έχει μπει καν στην ατζέντα εδώ και δύο χρόνια και με την Ελλάδα να μπαίνει και επισήμως σε προεκλογική περίοδο δεν προβλέπεται.

Τα ελληνοτουρκικά άλλωστε έχουν αναδειχθεί ήδη από το 2023 στο πεδίο που η αντιπολίτευση – δεξιά και αριστερά – επιλέγει να επιτίθεται στην κυβέρνηση, ακόμα και για τα ήρεμα νερά.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ακόμα και οι εκ δεξιών επικριτές των ήρεμων νερών, όπως ο Γιάννης Βαληνάκης αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία « έχει κουραστεί με την ελληνική αναβλητικότητα. Είμαστε σε ένα σημείο που η Τουρκία θέλει να πιέσει αφόρητα την Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι, για να συζητήσει όσα δεν θέλει να συζητήσει. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τα ήρεμα νερά ως επίλυση θεμάτων». (Καθημερινή Forum, 23 Νοεμβρίου 2025).

Η Τουρκία θέλει να προχωρήσει

Τουρκικές πηγές την ίδια στιγμή διαβάζουν τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, περί δυνατότητας αποδοχής από την πλευρά της Άγκυρας για κλιμακωτά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο ως μία δήλωση προθέσεων προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά και εξεύρεση λύσης.

Θεωρούν δε ότι ο τούρκος ΥΠΕΞ έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεσμεύσεις από την πλευρά της Άγκυρας η οποία τελεί εν αναμονή των θέσεων της ελληνική πλευράς όπως υποστηρίζουν και δείχνει διατεθειμένη, κατά τους τούρκους αξιωματούχους που μίλησαν στο in να κάνει τις απαραίτητες υποχωρήσεις.

Και θέτουν το ερώτημα γιατί δεν κατέστη δυνατό εδώ και δύο χρόνια να ανοίξει η συζήτηση στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Τουρκίας, αντίθετα με ευθύνη της Αθήνας, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, το θέμα δεν μπήκε στο τραπέζι ούτε καν σε προκαταρκτικό στάδιο.

Ακόμα και αν τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα διατηρούν τις κόκκινες γραμμές τους.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να εμφανίζεται έτοιμος για διάλογο, παρά τις επιθέσεις.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στην Αθήνα αποδίδουν τουρκικές πηγές και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το περασμένο καλοκαίρι στην Άγκυρα ενώ επιμένουν ότι η ευκαιρία για λύση που παρουσιάζεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν θα πρέπει να χαθεί.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία επιμένουν στα «ήρεμα νερά», με την Άγκυρα δε να κρατά τις αντιδράσεις της σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της Αθήνας χαμηλά και σε επίπεδο ρητορικής, επιλέγοντας να μην δημιουργεί ένταση στο πεδίο.

Τουρκικές πηγές σημειώνουν ότι ακόμα και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν αποτέλεσε πηγή έντασης που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για την Αθήνα ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες ώστε να προχωρήσει στις συνομιλίες παραμένει το τουρκολυβικό μνημόνιο, μία κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές. Για την Ελλάδα η υπογραφή του παραμένει άκυρη και ανυπόστατη, ενώ για την Τουρκία είναι ένα τετελεσμένο που ίσως αποδώσει στη διαπραγμάτευση, ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί νευρικότητα.

Την ίδια στιγμή τουρκικές πηγές θεωρούν αδύνατο η Άγκυρα να καθίσει σε ένα τραπέζι διαλόγου, όπως αυτό που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Κυπριακή Δημοκρατία παρούσα και το ψευδοκράτος να απουσιάζει.

Σε αυτή τη βάση θεωρούν αδύνατη την υλοποίηση της πενταμερούς, σημειώνοντας παράλληλα πως ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ενημέρωση, από την ελληνική πλευρά.

Η Άγκυρα ωστόσο αναγνωρίζει ότι ένα τραπέζι στο οποίο θα προσέλθουν όλα τα μέρη που αλληλοκαλύπτνται στις διεκδικήσεις τους αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να στρωθεί με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και να επιτρέψει να γίνει μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Η φόρμουλα που θα γίνει ωστόσο κάτι τέτοιο μοιάζει αδύνατο να βρεθεί μέχρι στιγμής.

Η αναμονή στα ελληνοτουρκικά και οι ΗΠΑ

Με την περίοδο Ερντογάν να μετράει αντίστροφα και τα ήρεμα νερά να μην είναι για πάντα εφόσον παραμένουν στάσιμα.

Οι δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μαρτυρούν ότι μία λύση στην περιοχή είναι και στα ενφιαφέροντα των ΗΠΑ.

Ωστόσο διπλωμάτες στην Ελλάδα δεν θεωρούν καλό σενάρι μία λύση που θα έρθει από τρίτη χώρα, όπως οι ΗΠΑ τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ελληνικής έμπνευσης που θα μπορέσει να προλάβει κατά το δυνατό παραχωρήσεις και υποχωρήσεις που δεν θα είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές. Καθώς το σίγουρο είναι ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει και σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο όπως αυτό που επικρατεί σήμερα, οι κίνδυνοι μόνο να αυξηθούν μπορούν.