Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη
Διπλωματία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά παραμένει παγωμένη

Γιατί δεν μπαίνει στο τραπέζι του πολιτικού διαλόγου το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας - Πόσο θα διαρκέσουν τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά και τα μηνύματα της Άγκυρας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Μνήμη πιο δυνατή σε 4 μήνες με αυτό το σνακ

Μνήμη πιο δυνατή σε 4 μήνες με αυτό το σνακ

Spotlight

7 Δεκεμβρίου 2023. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράφουν στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τη Διακήρυξη των Αθηνών. Μία διακήρυξη η οποία προβλέπει την ένταξη των διερευνητικών – διαβουλευτικών επαφών στον πολιτικό διάλογο.

Η Διακήρυξη των Αθηνών έγινε αφορμή για δημοσιεύματα που προέβλεπαν προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με στόχο την διευθέτηση της διαφοράς Αθήνας – Άγκυρας επί του καθορισμού Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Έστω και αν οι δπλωμάτες που ασχολούνταν με το ζήτημα επέμεναν να υπογραμμίζουν ότι η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι δύο πλευρές για να φτάσουν στη Χάγη είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Γιατί δεν συζητείται η ελληνοτουρκική διαφορά στον πολιτικό διάλογο;

Δύο χρόνια μετά, ο πολιτικός διάλογος δεν έχει καν ακουμπήσει, έστω και επιφανειακά, το ζήτημα του καθορισμού θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Τουρκίας.

Το θέμα δεν έχει μπει καν στην ατζέντα εδώ και δύο χρόνια και με την Ελλάδα να μπαίνει και επισήμως σε προεκλογική περίοδο δεν προβλέπεται.

Τα ελληνοτουρκικά άλλωστε έχουν αναδειχθεί ήδη από το 2023 στο πεδίο που η αντιπολίτευση – δεξιά και αριστερά – επιλέγει να επιτίθεται στην κυβέρνηση, ακόμα και για τα ήρεμα νερά.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ακόμα και οι εκ δεξιών επικριτές των ήρεμων νερών, όπως ο Γιάννης Βαληνάκης αναγνωρίζουν ότι η Τουρκία « έχει κουραστεί με την ελληνική αναβλητικότητα. Είμαστε σε ένα σημείο που η Τουρκία θέλει να πιέσει αφόρητα την Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι, για να συζητήσει όσα δεν θέλει να συζητήσει. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τα ήρεμα νερά ως επίλυση θεμάτων». (Καθημερινή Forum, 23 Νοεμβρίου 2025).

Η Τουρκία θέλει να προχωρήσει

Τουρκικές πηγές την ίδια στιγμή διαβάζουν τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, περί δυνατότητας αποδοχής από την πλευρά της Άγκυρας για κλιμακωτά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο ως μία δήλωση προθέσεων προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά και εξεύρεση λύσης.

Θεωρούν δε ότι ο τούρκος ΥΠΕΞ έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες δεσμεύσεις από την πλευρά της Άγκυρας η οποία τελεί εν αναμονή των θέσεων της ελληνική πλευράς όπως υποστηρίζουν και δείχνει διατεθειμένη, κατά τους τούρκους αξιωματούχους που μίλησαν στο in να κάνει τις απαραίτητες υποχωρήσεις.

Και θέτουν το ερώτημα γιατί δεν κατέστη δυνατό εδώ και δύο χρόνια να ανοίξει η συζήτηση στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών Ελλάδας – Τουρκίας, αντίθετα με ευθύνη της Αθήνας, όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι, το θέμα δεν μπήκε στο τραπέζι ούτε καν σε προκαταρκτικό στάδιο.

Ακόμα και αν τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα διατηρούν τις κόκκινες γραμμές τους.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να εμφανίζεται έτοιμος για διάλογο, παρά τις επιθέσεις.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Στην Αθήνα αποδίδουν τουρκικές πηγές και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το περασμένο καλοκαίρι στην Άγκυρα ενώ επιμένουν ότι η ευκαιρία για λύση που παρουσιάζεται σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν θα πρέπει να χαθεί.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία επιμένουν στα «ήρεμα νερά», με την Άγκυρα δε να κρατά τις αντιδράσεις της σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της Αθήνας χαμηλά και σε επίπεδο ρητορικής, επιλέγοντας να μην δημιουργεί ένταση στο πεδίο.

Τουρκικές πηγές σημειώνουν ότι ακόμα και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν αποτελεί εμπόδιο και δεν αποτέλεσε πηγή έντασης που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Για την Αθήνα ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες ώστε να προχωρήσει στις συνομιλίες παραμένει το τουρκολυβικό μνημόνιο, μία κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές. Για την Ελλάδα η υπογραφή του παραμένει άκυρη και ανυπόστατη, ενώ για την Τουρκία είναι ένα τετελεσμένο που ίσως αποδώσει στη διαπραγμάτευση, ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί νευρικότητα.

Την ίδια στιγμή τουρκικές πηγές θεωρούν αδύνατο η Άγκυρα να καθίσει σε ένα τραπέζι διαλόγου, όπως αυτό που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Κυπριακή Δημοκρατία παρούσα και το ψευδοκράτος να απουσιάζει.

Σε αυτή τη βάση θεωρούν αδύνατη την υλοποίηση της πενταμερούς, σημειώνοντας παράλληλα πως ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ενημέρωση, από την ελληνική πλευρά.

Η Άγκυρα ωστόσο αναγνωρίζει ότι ένα τραπέζι στο οποίο θα προσέλθουν όλα τα μέρη που αλληλοκαλύπτνται στις διεκδικήσεις τους αναφορικά με τις θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να στρωθεί με τρόπο που να συμπεριλαμβάνει όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες και να επιτρέψει να γίνει μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης. Η φόρμουλα που θα γίνει ωστόσο κάτι τέτοιο μοιάζει αδύνατο να βρεθεί μέχρι στιγμής.

Η αναμονή στα ελληνοτουρκικά και οι ΗΠΑ

Με την περίοδο Ερντογάν να μετράει αντίστροφα και τα ήρεμα νερά να μην είναι για πάντα εφόσον παραμένουν στάσιμα.

Οι δηλώσεις του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, μαρτυρούν ότι μία λύση στην περιοχή είναι και στα ενφιαφέροντα των ΗΠΑ.

Ωστόσο διπλωμάτες στην Ελλάδα δεν θεωρούν καλό σενάρι μία λύση που θα έρθει από τρίτη χώρα, όπως οι ΗΠΑ τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ελληνικής έμπνευσης που θα μπορέσει να προλάβει κατά το δυνατό παραχωρήσεις και υποχωρήσεις που δεν θα είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτές. Καθώς το σίγουρο είναι ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει και σε ένα ρευστό γεωπολιτικό τοπίο όπως αυτό που επικρατεί σήμερα, οι κίνδυνοι μόνο να αυξηθούν μπορούν.

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η ανάρτηση 29.11.25

Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη
Ιθάκη 25.11.25

Κυπριακό και συνομιλίες στο Κραν Μοντανά: Ο Τσίπρας ασκεί έμμεση αλλά αυστηρή κριτική στον Αναστασιάδη

Οι επιπτώσεις που είχε στις συνομιλίες το γεγονός ότι ο Τσίπρας απετράπη από τον Αναστασιάδη να μεταβεί στις συνομιλίες και η χαμένη ευκαιρία για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
Γνώμονας το δίκαιο 20.11.25

Άμεση απάντηση της Αθήνας στη Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

Διπλωματικές πηγές, απαντώντας στη εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σημείωσαν ότι είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones
Αντιρωσικές ενέργειες 20.11.25

Ζαχάροβα: Θα απαντήσουμε κατάλληλα στην Ελλάδα για τη συνεργασία με την Ουκρανία στα drones

Η Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 20.11.25

Γεραπετρίτης: «Υποδεχόμαστε τη νέα πρόταση για την Ουκρανία έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση - Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ασχοληθεί με την Ουκρανία, τη Γάζα και το Σουδάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Art 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κακοκαιρία Byron: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία Byron 04.12.25

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Εν όψει των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που φέρνει η κακοκαιρία Byron, διάφοροι δήμοι της χώρας αποφάσισαν να μη λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή ώστε να προστατευθούν οι μαθητές

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα του κόσμου με τους πυρσούς και τα καπνογόνα στη Σύρο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ελλάς Σύρου για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και δημοσίευσε την εντυπωσιακή παρακάμερα από την Ερμούπολη

Σύνταξη
Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου
Τα αιτήματα 04.12.25

Την ίδρυση τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού θέλει ο Δήμος Καρπενησίου

Η Δημοτική Αρχή Καρπενησίου θέλει έργα για την περιοχή, όπως σχολή αθλητισμού, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο – Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ
Εξεταστική Επιτροπή 04.12.25

«Δεν έχω καμία σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέθεσε ο Μπουνάκης - «Στοχοποιήθηκα γιατί είμαι ΠΑΣΟΚ»

Ένταση μεταξύ του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Νίκου Μπουνάκη και των βουλευτών της ΝΔ κατά την κατάθεση του πρώτου στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.12.25

ΕΛΣΤΑΤ – Έρευνα για το εργατικό δυναμικό: Γυναίκες και νέοι στα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 53,6% των απασχολουμένων δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (19,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες.

Σύνταξη
Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Το κάλεσμα 04.12.25

Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
Πολιτική 04.12.25

Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες

Το ΚΚΕ με την επιστολή του ζητά απο την ΕΕ ικανοποίηση των αιτημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών με αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αδιαφορία της κυβέρνησης για τις ζωωνόσους

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Καταθέτει στη FIFA φάκελο διαμαρτυρίας για τη διαιτησία της… προηγούμενης εικοσαετίας

Επίσημη μορφή πήραν οι προ ημερών καταγγελίες του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, με τη «Βασίλισσα» να καταθέτει φάκελο που περιλαμβάνει διαιτητικές αδικίες κατά την περασμένη εικοσαετία.

Σύνταξη
Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο – Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία
Live χάρτης 04.12.25 Upd: 13:08

Σαρώνει η κακοκαιρία Byron, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα στο Γύθειο - Κατολισθήσεις, μηνύματα 112, κλειστά σχολεία

Πού σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα - Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για τον Byron - Οι τοπικές αρχές καλούν κατοίκους και οδηγούς να τηρεί τις οδηγίες και να αποφεύγει περιττές μετακινήσεις

Σύνταξη
Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας
Προσβασιμότητα 04.12.25

Επείγον αίτημα του Δήμου Αγράφων για άμεση αποκατάσταση της επαρχιακής οδού Αλευράδα – Γέφυρα Τατάρνας

«Ζητούμε άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αρθεί ο κίνδυνος αποκλεισμού και να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η οδική σύνδεση» ζητάει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγράφων.

Σύνταξη
Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες
Ελλάδα 04.12.25

Στην έδρα του επιστρέφει το ΣτΕ – Αναστολή εργασιών για 17 ημέρες

Οι ανώτατοι δικαστές ήδη ετοιμάζονται για την δεύτερη μετακόμιση μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ώστε αμέσως μετά τις διακοπές των εορτών το Ανώτατο Δικαστήριο να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει στη μόνιμη και ανακαινισμένη έδρα του

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

