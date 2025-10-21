Ανοίγουν νέα σελίδα στα ελληνοτουρκικά οι δηλώσεις Φιντάν; – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με το Γεραπετρίτη

Νέο γύρο συζητήσεων αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά προκάλεσαν οι δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για τα χωρικά ύδατα και η «υποχώρηση» που φάνηκε ν ακάνει μην αναφέροντας αυτή τη φορά το casus belli.

Ο Φιντάν σε συνέντευξη του προ ημερών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί».

Χαμηλοί τόνοι

Οι δηλώσεις του τέθηκαν επί τάπητος και στη συνάντηση που είχε με το Γιώργο Γεραπετρίτη στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και η ηπιότητα στις σχέσεις.

Για την Άγκυρα άλλωστε οι δηλώσεις Φιντάν θεωρούνται μεγάλο άνοιγμα, το οποίο εντάσσεται σαφώς στον περιφερειακό ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία ως διαμεσολαβητής στις συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως η Γάζα και η Ουκρανία. Και δρέπουν καρπούς από αυτή την πολιτική της διαμεσολάβησης.

Οι κόκκινες γραμμές Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Η ελληνική πλευρά φρόντισε να καταστήσει σαφές και στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν ότι δεν μπορεί να συναινέσει για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE έφόσον διατηρείται το casus belli και αυτό γιατί αφορά την Άμυνα. Με την Τουρκία να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την άμυνα για να κάνει διπλωματία.

Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα Φιντάν για το εύρος των χωρικών υδάτων, θεωρείται ένα εν δυνάμει βήμα από την ελληνική πλευρά, που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ανοίξει το δρόμο του διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας για το ένα πρόβλημα που αναγνωρίζει η Αθήνα, αυτό των θαλασσίων ζωνών.

Με την επισήμανση Γεραπετρίτη να είναι σαφής πως η Αθήνα δεν συζητά κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η πολυμερής και το Κυπριακό

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από την πλευρά Φιντάν δεν υπήρξε οποιοδήποτε σχόλιο όσον αφορά την πενταμερή που προτείνει η Αθήνα. Ένα σχέδιο που σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους και στην Ελλάδα είναι ένα σχέδιο σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο για την Τουρκία η διαλλακτικότητα – εντός των ορίων που επιτρέπουν οι αγκυλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας – είναι αυτή τη στιγμή ένα χαρτί που έχει συμφέρον να «παίξει».

Ωστόσο το σχήμα 5×5 που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα σχέδιο που σχεδόν το σύνολο της διπλωματικής κοινότητα θεωρεί αν όχι αδύνατο σίγουρα εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Και αν σύμφωνα με κάποιες πηγές η Αίγυπτος δεν αποτελεί πρόβλημα, το ζήτημα εστιάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Τουρκία που απαιτεί συμμετοχή του ψευδοκράτους και δη ισότιμη.

Παρ’ όλα αυτά η πρόταση θεωρείται από ορισμένους κύκλους ότι ζορίζει και την Άγκυρα που θα πρέπει να βρει τη δική της διέξοδο.

Με δεδομένο μάλιστα πως παρά τους περί του αντιθέτου πανηγυρισμούς, στο Κυπριακό δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές, αφού ο Τουφάν Ερχιουμάν κλίνει προς την συνομοσπονδία και όχι στην ομοσπονδία. Διαφορές που διπλωμάτες τονίζουν ότι είναι ουσιώδους σημασίας και παρεκλίνουν των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Με το σύνολο όσων παρακολουθούν το Κυπριακό να σημειώνουν ότι η αλλαγή ήταν επιβεβλημένη, αφού η περίοδος Ερσίν Τατάρ έληξε γιατί ξεπεράστηκε. Και πλέον δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα έλυνε.

Το αν Ελλάδα και Τουρκία είναι μπροστά σε μία νέα σελίδα στις διπλωματικές τους σχέσεις και αν τελικά η Ουάσιγκτον έχει διάθεση για μεγαλύτερη εμπλοκή ή αν τελικά όλα αυτά θα καταλήξουν σε συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα, όπως οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν για προσφυγή στη Χάγη το προηγούμενο διάστημα μένει να φανεί.