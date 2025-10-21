newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Ανοίγουν νέα σελίδα στα ελληνοτουρκικά οι δηλώσεις Φιντάν; – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με το Γεραπετρίτη
Διπλωματία 21 Οκτωβρίου 2025 | 18:17

Ανοίγουν νέα σελίδα στα ελληνοτουρκικά οι δηλώσεις Φιντάν; – Τι ειπώθηκε στη συνάντηση με το Γεραπετρίτη

Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και οι σαφείς αναφορές Γεραπετρίτη στη συνάντηση του με τον Φιντάν

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Νέο γύρο συζητήσεων αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά προκάλεσαν οι δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν για τα χωρικά ύδατα και η «υποχώρηση» που φάνηκε ν ακάνει μην αναφέροντας αυτή τη φορά το casus belli.

Ο Φιντάν σε συνέντευξη του προ ημερών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί».

Χαμηλοί τόνοι

Οι δηλώσεις του τέθηκαν επί τάπητος και στη συνάντηση που είχε με το Γιώργο Γεραπετρίτη στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά και η ηπιότητα στις σχέσεις.

Για την Άγκυρα άλλωστε οι δηλώσεις Φιντάν θεωρούνται μεγάλο άνοιγμα, το οποίο εντάσσεται σαφώς στον περιφερειακό ρόλο που έχει αναλάβει η Τουρκία ως διαμεσολαβητής στις συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως η Γάζα και η Ουκρανία. Και δρέπουν καρπούς από αυτή την πολιτική της διαμεσολάβησης.

Οι κόκκινες γραμμές Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Η ελληνική πλευρά φρόντισε να καταστήσει σαφές και στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν ότι δεν μπορεί να συναινέσει για συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE έφόσον διατηρείται το casus belli και αυτό γιατί αφορά την Άμυνα. Με την Τουρκία να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την άμυνα για να κάνει διπλωματία.

Σε αυτό το πλαίσιο το άνοιγμα Φιντάν για το εύρος των χωρικών υδάτων, θεωρείται ένα εν δυνάμει βήμα από την ελληνική πλευρά,  που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ανοίξει το δρόμο του διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας για το ένα πρόβλημα που αναγνωρίζει η Αθήνα, αυτό των θαλασσίων ζωνών.

Με την επισήμανση Γεραπετρίτη να είναι σαφής πως η Αθήνα δεν συζητά κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η πολυμερής και το Κυπριακό

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από την πλευρά Φιντάν δεν υπήρξε οποιοδήποτε σχόλιο όσον αφορά την πενταμερή που προτείνει η Αθήνα. Ένα σχέδιο που σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους και στην Ελλάδα είναι ένα σχέδιο σχεδόν αδύνατο να πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο για την Τουρκία η διαλλακτικότητα – εντός των ορίων που επιτρέπουν οι αγκυλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας – είναι αυτή τη στιγμή ένα χαρτί που έχει συμφέρον να «παίξει».

Ωστόσο το σχήμα 5×5 που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα σχέδιο που σχεδόν το σύνολο της διπλωματικής κοινότητα θεωρεί αν όχι αδύνατο σίγουρα εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Και αν σύμφωνα με κάποιες πηγές η Αίγυπτος δεν αποτελεί πρόβλημα, το ζήτημα εστιάζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Τουρκία που απαιτεί συμμετοχή του ψευδοκράτους και δη ισότιμη.

Παρ’ όλα αυτά η πρόταση θεωρείται από ορισμένους κύκλους ότι ζορίζει και την Άγκυρα που θα πρέπει να βρει τη δική της διέξοδο.

Με δεδομένο μάλιστα πως παρά τους περί του αντιθέτου πανηγυρισμούς, στο Κυπριακό δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές, αφού ο Τουφάν Ερχιουμάν κλίνει προς την συνομοσπονδία και όχι στην ομοσπονδία. Διαφορές που διπλωμάτες τονίζουν ότι είναι ουσιώδους σημασίας και παρεκλίνουν των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Με το σύνολο όσων παρακολουθούν το Κυπριακό να σημειώνουν ότι η αλλαγή ήταν επιβεβλημένη, αφού η περίοδος Ερσίν Τατάρ έληξε γιατί ξεπεράστηκε. Και πλέον δημιουργούσε πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα έλυνε.

Το αν Ελλάδα και Τουρκία είναι μπροστά σε μία νέα σελίδα στις διπλωματικές τους σχέσεις και αν τελικά η Ουάσιγκτον έχει διάθεση για μεγαλύτερη εμπλοκή ή αν τελικά όλα αυτά θα καταλήξουν σε συζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα, όπως οι ελπίδες που καλλιεργήθηκαν για προσφυγή στη Χάγη το προηγούμενο διάστημα μένει να φανεί.

Τράπεζες
Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Beta Sec: Σε νέα εποχή ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες, καταλύτης ο «Συμβιβασμός της Δανίας»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρέθηκε μια ανάσα από τις 2.020 μονάδες

inWellness
inTown
Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
