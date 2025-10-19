newspaper
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Διπλωματία 19 Οκτωβρίου 2025 | 14:12

Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, και την πάγια θέση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν,  ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στο πρόγραμμα SAFE (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης), λέγοντας πως η ελληνική πολιτική «τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήνει την ασφάλειά της να καθορίζεται από μία ή δύο χώρες», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

Φιντάν για SAFE

Eιδικότερα, μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν είπε ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης. «Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία», ανέφερε.

«Ας καθίσουμε, λοιπόν, και ας συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματά μας με πολιτισμένο τρόπο. Αν συνεχίσετε να παράγετε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα παράγει δέκα φορές περισσότερη. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Ας μην βασίζουμε την πολιτική μας σε αυτό. Χτίζουμε πολιτική στην Τουρκία γύρω από ανθελληνικά επιχειρήματα; Μιλάμε για την Ελλάδα μέρα νύχτα; Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό;», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Επικαλέστηκε μάλιστα την ιστορική επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980,  υποστηρίζοντας ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

«Όπως γνωρίζετε, το 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Επέστρεψε το 1980. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία το αποδέχτηκε, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να εκπληρώσει τους όρους μας. Αλλά τότε, η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και συμφώνησε, μια απόφαση που ελήφθη από την ηγεσία το 1980.

Τώρα, περιμένουμε το ίδιο: ωριμότητα από την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τα υποθετικά προβλήματα που προκαλούμε ο ένας για τον άλλον. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις με μια οπτική που δεν το βλέπει αυτό είναι ένα άλλο θέμα».

Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο

Ο κ. Φιντάν μίλησε για πρωτοβουλίες κατά της Τουρκίας στην Ευρώπη  και την Ανατολική Μεσόγειο λέγοντας πως «αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό δεν θα έχει καλό τέλος». Μίλησε δε για την ανάγκη διαλόγου επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο.

«Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όλοι φοβούνται το εξής: «Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;». Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αν πουν πως ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμονής μου στην εξουσία θα λύσω ένα ζήτημα Ελλάδας – Toυρκίας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο  κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία. Εγώ πιστεύω ο ίδιος το επιθυμεί αυτό».

Τι είπε για το Κυπριακό – Οι κατηγορίες κατά Λευκωσίας για σύμπραξη με το Ισραήλ

Συμπληρώνοντας ότι «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος. Ας την κάνουμε δυνατή. Είναι δυνατή στη Μεσόγειο. Ας την κάνουμε εφικτή και στη Μεσόγειο», ο Φιντάν επανέλαβε την τουρκική θέση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο: «Ισότιμοι κυρίαρχοι εταίροι, η ειρήνη και η συνύπαρξη μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στο νησί της Κύπρου είναι επίσης δυνατές. Ας το κάνουμε δυνατό και αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει απήχηση».

Σε άλλο σημείο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, υποστήριξε ότι «η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα σκέφτονται να αποκαταστήσουν αυτή την εικόνα με τις αεροπορικές μεταφορές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξιλεώσει τις αμαρτίες τους, δηλαδή τώρα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Κύπρο προκάλεσαν τον θάνατο πολλών Παλαιστινίων».

Σχολίασε δε ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση προμηθεύεται όπλα από το Ισραήλ […]Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ψυχολογία των εξοπλισμών να τους οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες […] Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια σύμπραξης και εμείς βλέπουμε αυτή την προσπάθεια σύμπραξης. Έχουμε προειδοποιήσει αρμόδια όργανα παγκοσμίως και έχουμε καταγράψει τις θέσεις μας».

Η απάντηση Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του:

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», πρόσθεσε.

Business
Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Σούπερ μάρκετ: Η επέλαση των μεγάλων και οι άμυνες των μικρών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

Euronext: Τι σημαίνει για τις εισηγμένες η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.10.25

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Super League 19.10.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα – Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα
Οι τελευταίες εξελίξεις 19.10.25

Ο Νετανιάχου διέταξε «αποφασιστική δράση» μετά τις συγκρούσεις στη Ράφα - Σε κίνδυνο η εκεχειρία στη Γάζα

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ IDF και Παλαιστίνιων μαχητών έγινε στη Ράφα στη νότια Γάζα, ενώ ακολούθησαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί - Τι υποστηρίζει η Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Η πολιτική ως μπίζνα – Εκτοξεύτηκε ο πλούτος υπουργών και βουλευτών της ΝΔ το διάστημα 2019-2023

Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ωφέλησε τα μάλα την προσωπική περιουσιακή κατάσταση των… βουλευτών της ΝΔ, που την πρώτη τετραετία είδαν το πλούτο τους να αυξάνεται από 91 εκατ. ευρώ το 2019 στα 141,7 εκατ. ευρώ το 2023. Αν ήταν fund θα «πουλούσε» αύξηση χαρτοφυλακίου 55,74% σε μια τετραετία.

Αργυρώ Τσατσούλη
Αργυρώ Τσατσούλη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα

Πυρά κατά Μητσοτάκη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - Η Κουμουνδούρου τον εγκαλεί για εμπαιγμό, παραθέτοντας στοιχεία για την ακρίβεια, ενώ χαρακτηρίζει τις αναφορές Μητσοτάκη στο εργασιακό νομοσχέδιο ως «ορισμό των deep fake news»

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»
Μπάσκετ 19.10.25

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να είμαι σε ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του, τονίζοντας πως θέλει να μείνει σε μια ομάδα για 20+ χρόνια, αλλά το ανταγωνιστικό του πνεύμα είναι πάνω από αυτό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ
Μπάσκετ 19.10.25

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ

Με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ και τους Φουρνιέ - Γουόκαπ να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Πανιώνιο (81-66) για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας
ΠΑΣΟΚ 19.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη: Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός που απορρυθμίζει την αγορά εργασίας

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κ. Τσουκαλάς. «Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών [...] επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», σημειώνει. 

Σύνταξη
When Greek Cities Outgrew Themselves
English edition 19.10.25

When Greek Cities Outgrew Themselves

Decades of unchecked growth have turned Greece’s cities into sprawling heat traps, a new University of Athens study warns

Σύνταξη
Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…
Ολυμπιακοί Αγώνες 19.10.25

Καμία πατρίδα για τους Ολυμπιονίκες…

Ο Φερνάντο Ρομάι ζητά αξιοπρεπή σύνταξη για τους Ολυμπιονίκες: «Να δοθεί λύση γρήγορα, γιατί ο κόσμος αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 19.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη και κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Για ψευτοτσαμπουκά και για προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης από τα πραγματικά προβλήματα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι είπε η Συρεγγέλα (ΝΔ)

Σύνταξη
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Κάνει το μαύρο άσπρο για το 13ωρο – Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news
Κυριακάτικη ανάρτηση 19.10.25

Το μαύρο άσπρο για το 13ωρο κάνει ο Μητσοτάκης - Κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Ειδική αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του - Προσπερνώντας το γεγονός ότι το νομοθέτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων κατηγορεί την αντιπολίτευση για fake news

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
Serie A 19.10.25

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους

LIVE: Κόμο – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γαλλία – Βρετανία: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας – «Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»
Ανακοίνωση CNCDH 19.10.25

«Κυνικό και απάνθρωπο σύστημα»: Ζητείται η ακύρωση της μεταναστευτικής συμφωνίας Γαλλίας και Βρετανίας

Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταφέρεται εναντίον της μεταναστευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Γαλλία και Βρετανία

Σύνταξη
Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 19.10.25

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός

Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Παναθλητικός – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
Άλλα Αθλήματα 19.10.25

Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από την απώλεια μαλλιών σε παιδική ηλικία μέχρι το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Olivia Apps έγινε σύμβολο αποδοχής, ανθεκτικότητας και ηγεσίας μέσα κι έξω από το γήπεδο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
