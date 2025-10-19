Τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, και την πάγια θέση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο, επανέλαβε σε συνέντευξή του ο τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης και στο πρόγραμμα SAFE (Δράση για την Ασφάλεια της Ευρώπης), λέγοντας πως η ελληνική πολιτική «τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση».

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήνει την ασφάλειά της να καθορίζεται από μία ή δύο χώρες», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ.

Φιντάν για SAFE

Eιδικότερα, μιλώντας στον τουρκικό τηλεοπτικό σταθμό Ulke TV, o Χακάν Φιντάν είπε ότι «το χαρτί της Τουρκίας» γίνεται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης. «Η ελληνική πολιτική τροφοδοτείται από μια αντιτουρκική στάση. Κάθε φορά που υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, αμέσως αναφέρουν την Τουρκία», ανέφερε.

«Ας καθίσουμε, λοιπόν, και ας συζητήσουμε τα υπάρχοντα προβλήματά μας με πολιτισμένο τρόπο. Αν συνεχίσετε να παράγετε απειλητική γλώσσα, η Τουρκία θα παράγει δέκα φορές περισσότερη. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Ας μην βασίζουμε την πολιτική μας σε αυτό. Χτίζουμε πολιτική στην Τουρκία γύρω από ανθελληνικά επιχειρήματα; Μιλάμε για την Ελλάδα μέρα νύχτα; Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό;», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE, ο Τούρκος υπουργός δήλωσε πως «το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθείται με προσοχή. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Επικαλέστηκε μάλιστα την ιστορική επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1980, υποστηρίζοντας ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

«Όπως γνωρίζετε, το 1974, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Επέστρεψε το 1980. Εκείνη την εποχή, η Τουρκία το αποδέχτηκε, αν και θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να εκπληρώσει τους όρους μας. Αλλά τότε, η Τουρκία εξέτασε τη μεγαλύτερη στρατηγική εικόνα και συμφώνησε, μια απόφαση που ελήφθη από την ηγεσία το 1980.

Τώρα, περιμένουμε το ίδιο: ωριμότητα από την Ελλάδα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τα υποθετικά προβλήματα που προκαλούμε ο ένας για τον άλλον. Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις με μια οπτική που δεν το βλέπει αυτό είναι ένα άλλο θέμα».

Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο

Ο κ. Φιντάν μίλησε για πρωτοβουλίες κατά της Τουρκίας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο λέγοντας πως «αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε απειλητική γλώσσα ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό δεν θα έχει καλό τέλος». Μίλησε δε για την ανάγκη διαλόγου επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο.

«Eγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία. Το πρόβλημα στο Αιγαίο δεν είναι πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Όλοι φοβούνται το εξής: «Αν λύσω αυτό το πρόβλημα, θα μου κοστίσει την εξουσία μου;». Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αν πουν πως ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμονής μου στην εξουσία θα λύσω ένα ζήτημα Ελλάδας – Toυρκίας. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό όσο ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στην εξουσία. Εγώ πιστεύω ο ίδιος το επιθυμεί αυτό».

Τι είπε για το Κυπριακό – Οι κατηγορίες κατά Λευκωσίας για σύμπραξη με το Ισραήλ

Συμπληρώνοντας ότι «Η αιώνια ειρήνη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας είναι δυνατή στο Αιγαίο Πέλαγος. Ας την κάνουμε δυνατή. Είναι δυνατή στη Μεσόγειο. Ας την κάνουμε εφικτή και στη Μεσόγειο», ο Φιντάν επανέλαβε την τουρκική θέση για λύση δύο κρατών στην Κύπρο: «Ισότιμοι κυρίαρχοι εταίροι, η ειρήνη και η συνύπαρξη μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων στο νησί της Κύπρου είναι επίσης δυνατές. Ας το κάνουμε δυνατό και αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα βρει απήχηση».

Σε άλλο σημείο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, υποστήριξε ότι «η Κύπρος ήταν μία από τις δύο χώρες που φιλοξένησαν τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα σκέφτονται να αποκαταστήσουν αυτή την εικόνα με τις αεροπορικές μεταφορές. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξιλεώσει τις αμαρτίες τους, δηλαδή τώρα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά όπως γνωρίζετε, τα αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Κύπρο προκάλεσαν τον θάνατο πολλών Παλαιστινίων».

Σχολίασε δε ότι «η ελληνοκυπριακή διοίκηση προμηθεύεται όπλα από το Ισραήλ […]Υπάρχει κίνδυνος αυτή η ψυχολογία των εξοπλισμών να τους οδηγήσει σε λανθασμένες ενέργειες […] Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια σύμπραξης και εμείς βλέπουμε αυτή την προσπάθεια σύμπραξης. Έχουμε προειδοποιήσει αρμόδια όργανα παγκοσμίως και έχουμε καταγράψει τις θέσεις μας».

Η απάντηση Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του:

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», πρόσθεσε.