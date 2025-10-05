newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο
Κόσμος 05 Οκτωβρίου 2025 | 08:48

Τουρκία – Φιντάν: Περικυκλωμένη από εχθρικές συμμαχίες η Τουρκία στη Μεσόγειο

«Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα», ανέφερε ο κ. Φιντάν

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι υπάρχουν συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προσπαθούν να περικυκλώσουν την Τουρκία. Όπως είπε, η Τουρκία βλέπει αυτές τις προσπάθειες και αναπτύσσει διπλωματικά μέσα για να τις αντιμετωπίσει, ενώ αν δεν μπορέσει να αναπτύξει διπλωματικά μέσα, ανέφερε, τότε το θέμα παραπέμπεται στον στρατό και στα όργανα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε:

«Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας, και δεκάδες άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται την Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας.

Φιντάν: Αν δεν πετύχει η διπλωματία αναλαμβάνει ο στρατός

Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να λάβετε εκ των προτέρων τα διπλωματικά μέτρα που μπορείτε να λάβετε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ,  ότι υπάρχει η σχέση μεταξύ των προέδρων της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βρήκε πεδίο εφαρμογής στο Παλαιστινιακό και συγκεκριμένα στην εκεχειρία με τη Χαμάς. «Χθες, όπως γνωρίζετε, ο κ. Τραμπ ζήτησε να καλέσει τον πρόεδρο μας και τον κάλεσε. Επικαλούμενος τη φιλία τους, δήλωσε βέβαιος ότι ο πρόεδρος μας έχει ήδη προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, αλλά τον παρακάλεσε να δείξει και πάλι το ενδιαφέρον του για το θέμα αυτό, από τη δική του πλευρά».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας είπε ότι έξι με επτά ώρες μετά τη συνομιλία αυτή, η Χαμάς απάντησε θετικά στο σχέδιο του Τραμπ με μια ανακοίνωση. «Τώρα, αν οι δύο ηγέτες βλέπουν ότι η συνεργασία τους είναι πραγματικά χρήσιμη τόσο για την επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών, όσο και για την προώθηση των συμφερόντων των δύο χωρών, αλλά και για την επίλυση των περιφερειακών προβλημάτων, τότε αυτή είναι μια πραγματικά αποδοτική σχέση. Πιστεύω ότι αυτή η σχέση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο επωφελή αποτελέσματα» τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Προϋπολογισμός: Οι αντιξοότητες για την επόμενη χρονιά

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Βανκούβερ: «Έι, παιδιά!» – Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει
Στο Βανκούβερ 05.10.25

«Έι, παιδιά!» - Επισκέπτες σε πάρκο φωνάζουν σε ζευγάρι που δεν βλέπει την αρκούδα που πλησιάζει (βίντεο)

Πλάνα βίντεο που τράβηξε ένας από τους επισκέπτες δείχνουν τον άνδρα να είναι απορροφημένος στο βιβλίο του δίπλα στη σύντροφό του την ώρα που οι υπόλοιποι τρέχουν να απομακρυνθούν από την αρκούδα

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών
Shutdown 05.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Απέλυσε σχεδόν όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μαζικές απολύσεις εν μέσω κυβερνητικού shutdown. Όλοι, εκτός από τέσσερα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπιστικών Επιστημών, ενημερώθηκαν μέσω email ότι οι θέσεις τους είχαν τερματιστεί

Σύνταξη
Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης

Με άρθρο του στα «ΝΕΑ» ο Ευριπίδης Στυλιανίδης διατυπώνει εσωκομματική κριτική προς το Μαξίμου, μιλώντας για τις φορές που ο αξιακός κώδικας της παράταξης «αγνοήθηκε» και τασσόμενος κατά της «μονομερούς αξιοποίησης εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ
Άξιο απορίας 05.10.25

Στροφή-μυστήριο στο Κρεμλίνο – Ο πνευματικός σύμβουλος του Πούτιν εκθειάζει τους… Ευαγγελικούς του Τραμπ

Η προθυμία του Μητροπολίτη Τύχωνα Σεβκουνόφ -που θεωρείται ο πνευματικός σύμβουλος του Βλαντιμίρ Πούτιν- να «διεκδικήσει» τον Κερκ ως σύμμαχο υποδηλώνει μια νέα στρατηγική της Μόσχας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές
Υπουργείο Εργασίας 05.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο του μεσονυχτίου: Κατατέθηκε βράδυ με επουσιώδεις αλλαγές

Σε νεκρό χρόνο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, κατατέθηκε στη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Συζητείται Τρίτη 7 Οκτωβρίου. Προσχηματικές και δευτερεύουσες οι ελάχιστες αλλαγές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάουρα Κοβέσι: Οι τρεις καυτοί φάκελοι και τα μυστικά τους
Προειδοποιήσεις Κοβέσι 05.10.25

Οι τρεις καυτοί φάκελοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα μυστικά τους

Τι είπε η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για τις υποθέσεις Επιχείρηση «Καλυψώ», ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη - Aποχώρησε αφήνοντας πίσω το εθνικό κλιμάκιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων να συνεχίσουν το έργο τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο
Αουτσάιντερ; 05.10.25

Η ελπίδα των Δημοκρατικών; Ένας θρήσκος λαϊκιστής που κάνει το MAGA να φαίνεται ανόητο

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τζέημς Ταλαρίκο προσπαθεί να χαράξει μια πορεία εξόδου από τον τραμπικό εφιάλτη, παντρεύοντας θρησκευτική πίστη με κοινωνικές ανάγκες και καταδικάζοντας τη βία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ – Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες
Πρωτογενής τομέας 05.10.25

Συναγερμός για δάνεια 1 δισ. ευρώ προς αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε καθεστώς επιφυλακής οι τράπεζες

Κίνδυνοι λόγω ευλογιάς των προβάτων και καθυστερήσεων στις πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ - Κρίσιμες οι πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - «Σε έναν μήνα, οι αγρότες θα είναι στα κάγκελα» λένε επαγγελματίες

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γκάρι Γκερστλ για προσεχείς κάλπες: «Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες και δίκαιες» –
«Σκοτεινό χάρισμα» 05.10.25

«Φοβάμαι ότι οι εκλογές του 2026 δεν θα είναι ελεύθερες» - Γκάρι Γκερστλ για Τραμπ και προσεχείς κάλπες

Ένας από τους σημαντικότερους καθηγητές Αμερικανικής Ιστορίας στις ΗΠΑ μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για το φαινόμενο Τραμπ, τις προσεχείς κάλπες για το Κογκρέσο και τον ρόλο της Ευρώπης

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια
Gonzo δημοσιογραφία 05.10.25

Ο θάνατος του Χάντερ Τόμσον θα επανεξεταστεί μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

Η σύζυγος του δημοσιογράφου και συγγραφέα, Χάντερ Τόμσον, ζήτησε «επανεξέταση» από το γραφείο ερευνών του Κολοράντο, αφού ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία το 2005.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Αναβρασμός στη ΝΔ με τις δηλώσεις Άδωνι – Τι θα κάνει το Μαξίμου;

Σε δύσκολη θέση φέρνει γαλάζιους βουλευτές ο Αδωνις Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του για την υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, με αρκετούς να παίρνουν πια σαφείς αποστάσεις.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο
Κόσμος 05.10.25

ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο

Το κυνήγι του εσωτερικού εχθρού συνεχίζεται στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, λίγο μετά την αναστολή της ανάπτυξης στο Πόρτλαντ

Σύνταξη
