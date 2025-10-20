Γεραπετρίτης – Φιντάν συζήτησαν SAFE, θαλάσσιες ζώνες και πενταμερή για την Ανατολική Μεσόγειο

Τη θέση της Ελλάδας όσον αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και ως εκ τούτου τους όρους για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE, αλλά και την πρόταση του πρωθυπουργού για μία πολυμερή συνάντηση των πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής – Ελλάδας – Τουρκίας, Αιγύπτου, Λιβύης και Κύπρου – έθεσε στον τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης τη Δευτέρα.

📍Luxembourg #FAC | Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with the Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan 📍Λουξεμβούργο #ΣΕΥ | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan pic.twitter.com/1yDZwuIOPp — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 20, 2025

Γεραπετρίτης και Φιντάν συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο και στην ατζέντα τους ήταν και το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές Γεραπετρίτης και Φιντάν συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, καθώς και για τις πρόσφατες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Μέση Ανατολή

Στη συζήτηση μπήκε και το ζήτημα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τη σημασία διατήρησης της εκεχειρίας και πλήρους υλοποίησης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, προς όφελος της σταθερότητας της περιοχής.

Ο Γεραπετρίτης για ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και θαλάσσιες ζώνες

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Γεραπετρίτης «ενημέρωσε για τη θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης».

Επιπλέον, ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας ειναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης.

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ακόμη στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γεραπετρίτης, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές «ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής -πολυμερές σχήμα 5Χ5- και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως».

Κυπριακό

Στο τραπέζι βρέθηκε και το Κυπριακό, με τις τελευταίες εξελίξεις στα κατεχόμενα, όπου ηγέτης των τουρκοκυπρίων εξελέγη ο Τουφάν Ερχιουμάν, ενώ συζητήθηκε και η επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η ανάδειξη του Τουφάν Ερχιουμάν ως νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.