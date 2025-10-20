newspaper
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Διπλωματία 20 Οκτωβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης καθώς συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει στο επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας

Σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε: «Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με μία ατζέντα, η οποία βρίσκεται στην αιχμή των γεωπολιτικών εξελίξεων, εν μέσω της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία ήδη έχει εκκινήσει στη Γάζα και εν μέσω των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό.

Στη Γάζα, η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στην εφαρμογή του σχεδίου ειρήνευσης, έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η διαδικασία για μία βιώσιμη ειρήνη και να περάσουμε στη δεύτερη φάση.

Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την παρουσία της Ελλάδας στο Sharm El-Sheikh και τα όσα εκεί διημείφθησαν, καθώς επίσης και την επίσκεψη, λίγες ώρες μετά το Sharm El-Sheikh, της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών, σχετικά με το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει τόσο στο κομμάτι της ανασυγκρότησης της Γάζας, όσο και στο κομμάτι της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να δουλέψουμε όλοι συστηματικά, έτσι ώστε να έχουμε μία βιώσιμη ειρήνη.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, η Ελλάδα είναι παρούσα. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Επιθυμούμε κάθε ειρηνευτική διαδικασία, η οποία θα δώσει τέλος σε αυτόν τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη και για τον λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στο κομμάτι το ανθρωπιστικό και το κομμάτι της ανασυγκρότησης».

Γεραπετρίτης: Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

Στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε πως «είναι η εποχή των συνδέσεων, είναι η εποχή της συνδεσιμότητας, είναι η εποχή να κοιτάξουμε μεγαλύτερες περιφερειακές συνεργασίες. Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το αποτύπωμά της. Και για τον λόγο αυτό έχουμε μέσα στην ατζέντα τη συνεργασία με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, με τη Μαύρη Θάλασσα, με την Κεντρική Ασία, έτσι ώστε η Ευρώπη να αυξήσει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα, να μπορέσει να εντάξει περισσότερους εταίρους».

Αναφέρθηκε παράλληλα στις διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του, μεταξύ των οποίων και ο κ. Φιντάν λέγοντας:

«Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με όλους τους Υπουργούς, οι οποίοι είναι εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αρμενίας, της Μολδαβίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας.

Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε χαρακτηριστικά.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
Ζαχάροβα: Επίθεση στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι – Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα
Πρόκληση 08.10.25

Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία

Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στην επίθεση που εξαπέλυσε η υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, στη Δύση για παραβίαση της τελικής πράξης του Ελσίνκι που υπεγράφη πριν από 50 χρόνια

Σύνταξη
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
