Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας ανασκόπησης του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου (ΔΣΠ).

Παπαδοπούλου και Ντάουτι συζήτησαν ιδιαίτερα για τα «καυτά» διεθνή θέματα

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο υφυπουργοί συζήτησαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στους διάφορους πυλώνες του ΔΣΠ, η οποία συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για την υποστήριξη των κοινών μας στόχων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Πού δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή, ιδίως η Γάζα, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζεται.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης συζητήσεις σχετικά με την αμυντική συνεργασία, τη μετανάστευση, την επιβολή του νόμου, το εμπόριο και τις επενδύσεις, τον τουρισμό, το κλίμα και την ενεργειακή ασφάλεια, τις θαλάσσιες υποθέσεις, καθώς και την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη και την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την υγεία και τα οικονομικά.

Προηγήθηκε η συνάντηση Γεραπετρίτη και Κούπερ

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη τους συνάντηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας Λονδίνου – Άγκυρας για τα Eurofighter είχαν το Σάββατο στο περιθώριο του Manama Dialogue στο Μπαχρέιν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η Βρετανίδα ομόλογος του, Ιβέτ Κούπερ.

