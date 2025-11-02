Το θέμα των Eurofighter στο τραπέζι των διπλωματικών επαφών Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου

Την πρώτη τους συνάντηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας Λονδίνου – Άγκυρας για τα Eurofighter είχαν το Σάββατο στο περιθώριο του Manama Dialogue στο Μπαχρέιν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η βετανίδα ομόλογος του Υβέτ Κούπερ.

FM George Gerapetritis met with Yvette Cooper, UK Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs. Discussions focused on bilateral relations and regional developments, including defence, migration and EU-UK relations. pic.twitter.com/sVghwnvQNn — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 1, 2025

Μία συνάντηση η οποία ήταν σύντομη, λόγω του φόρουμ, ωστόσο έδωσε όπως λένε αρμόδιες πηγές στο in την ευκαιρία για μία επί της ουσίας συζήτηση.

Τι ανέφερε ο Γεραπετρίτης για τα Eurofighter

Ο Γεραπετρίτης, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του (ΕΡΤ) τοποθετήθηκε «για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα στις διμερείς μας σχέσεις» όπως και στο «ρόλο που η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να επιτελέσει για την ευρύτερη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X οι συνομιλίες των δύο Υπουργών Εξωτερικών επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και περιφερειακές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων η άμυνα, το μεταναστευτικό και οι σχέσεις ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρμόδιες πηγές υπογράμμιζαν στο in , με φόντο την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, πως η Ελλάδα δεν θέτει θέμα απαγόρευσης πώλησης αμυντικών συστημάτων σε τρίτες χώρας, ωστόσο εκφράζει τις ανησυχίες της και σημειώνει την ανάγκη να υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως ότι δεν θα μπορούν τα συστήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν εναντίον σύμμαχης χώρας.

Η συνάντηση της Παπαδοπούλου

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής του Ηνωμένου Βασιλείου, Stephen Doughty, στο πλαίσιο της τρίτης ετήσιας ανασκόπησης του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η επισκόπηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα της προόδου που έχει επιτευχθεί σε επιμέρους τομείς του Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και η συνεργασία των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το θέμα των Eurofighter αναμένεται να τεθεί και στις συνομιλίες Παπαδοπούλου – Doughty, με την Ελλάδα να μην μιλά στη βάση της απαγόρευσης της πώλησης αλλά συγκεκριμένων προϋποθέσεων.