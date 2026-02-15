Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στα αριστερά της ΝΔ προκαλούν πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και θέλουν τις προετοιμασίες της Ελλάδας για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (International Stabilization Force) να βρίσκονται σε προχωρημένη φάση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα (Καθημερινή) το οποίο επικαλείται πηγές, «έχει αποφασιστεί η συμμετοχή με δύναμη επιπέδου τάγματος μειωμένης σύνθεσης, με περίπου 100-150 άνδρες» και «αν και αρχικά είχε συμφωνηθεί η ελληνική αποστολή στη Γάζα να είναι αποκλειστικά για υποστήριξη, δηλαδή με στοιχεία του Υγειονομικού Σώματος και του Μηχανικού, τελικώς θα περιλαμβάνονται και δυνάμεις που θα έχουν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ασφαλείας».

Τι έλεγε ο Γεραπετρίτης

Υπενθυμίζεται ότι μία πρώτη αναφορά είχε κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο Doha Forum 2025 αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμμετοχή της Ελλάδας σε δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα, αναφέροντας πως «η Ελλάδα μπορεί να λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος συνομιλητής στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδιάζουμε να συμμετάσχουμε στο μέλλον της Γάζας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο στα ανθρωπιστικά ζητήματα όσο και στην ανοικοδόμηση και, ενδεχομένως, στις δυνάμεις σταθεροποίησης».

Μία τέτοια απόφαση θα ήταν άλλωστε στη γραμμή και του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα και με το ψήφισμα 2803 και το σχέδιο των 20 σημείων των ΗΠΑ -που περιλαμβάνεται σε αυτό— στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση μιας Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας που θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027. Ένα ψήφισμα το οποίο η Ελλάδα υποστήριξε. Στο ίδιο ψήφισμα βασίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για την ανακοίνωση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο συναντά σημαντικές αντιδράσεις εντός ΕΕ και η Αθήνα δεν έχει δηλώσει – προς το παρόν – ότι θα συμμετάσχει.

«Δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση»

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in η ελληνική αποστολή στη Γάζα – εφόσον αποφασιστεί – θα είναι στα πρότυπα αυτής στο Αφγανιστάν, με τμήμα του Υγειονομικού και του Μηχανικού τα οποία θα συνοδεύονται για λόγους ασφαλείας από μάχιμα τμήματα του ελληνικού στρατού.

Ωστόσο ακόμα και αν κάποιες πηγές υποστηρίζουν ότι η προετοιμασία ισχύει, σύμφωνα με άλλες πηγές που μίλησαν στο in, ειλημμένη απόφαση για την αποστολή μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.

Τι είχε αναφέρει ο Γεραπετρίτης στο ΕΣΕΠ

Υπενθυμίζεται ότι σχετική ενημέρωση είχε γίνει και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής στις 17 Δεκεμβρίου 2025 με τον Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει τη σημασία του ότι η Ελλάδα συζητά με όλες τις χώρες της περιοχής, καθώς επίσης με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Με την Αθήνα να επιμένει τότε ότι η Ελλάδα θέλει να επιμένει στη συμμετοχή της στην επόμενη φάση του σχεδίου που αφορά την ανοικοδόμηση της περιοχής. Όσο για τη δύναμη σταθεροποίησης δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα, ώστε η Ελλάδα να τοποθετηθεί.

Διπλωματικές πηγές που είχαν ερωτηθεί μάλιστα σχετικά, φέρονται να απαντούσαν στις 17 Δεκεμβρίου πως δεν υφίσταται ούτε εξετάζεται συμμετοχή της χώρας σε δύναμη σταθεροποίησης ή ειρηνευτική αποστολή, με την ελληνική εμπλοκή να περιορίζεται αυστηρά στο ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό σκέλος.

Οι αντιδράσεις για αποστολή δύναμης στη Γάζα

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών ότι η ανάπτυξη της ελληνικής δύναμης θα γίνει το προσεχές διάστημα, με το πόρταλ του 902.gr, που ανήκει στο ΚΚΕ, να κάνει λόγο για σχέδιο της κυβέρνησης να στείλει τάγμα στη Γάζα και «θέληση των αστών να διαπράξουν νοσηρά εγκλήματα σε βάρος των λαών.

Την ίδια στιγμή η αρμόδια τομεάρχης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου σε δήλωση της σημειώνει ότι «αν ισχύουν οι πληροφορίες, η κυβέρνηση οφείλει, απέναντι στους πολίτες, να απαντήσει άμεσα σε 5 ερωτήματα:

1. γιατί, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει καμία ειρηνευτική / ανθρωπιστική πρωτοβουλία για τη συνεχιζόμενη σιωπηρή γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, επιλέγει να είναι από τις πρώτες χώρες που θα στείλουν στρατιωτική δύναμη σε μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας;

2. ποιο ήταν το περιεχόμενο των έντονων διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν της απόφασης της Αθήνας με ΗΠΑ και Ισραήλ;

3. σε ποιον ευρύτερο στρατιωτικό / διπλωματικό σχεδιασμό εντάσσεται η απόφασή της αυτή;

4. γιατί δεν έχει ενημερώσει σχετικά το Κοινοβούλιο;

5. πως σχετίζεται η προωθούμενη ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Γάζα με τη συμμετοχή της Αθήνας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός υπεκφεύγει και δεν απαντά αν η Ελλάδα θα μετέχει;».

Την αντίθεση της σημειώνει και η «Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο – Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σε ανάρτηση τους στο facebook υποστηρίζουν ότι «εκτός από τις μπουλντόζες δηλαδή, που θα ισοπεδώνουν ότι έχει απομείνει όρθιο στη Γάζα προκειμένου να την μετατρέψουν σε …«Ριβιέρα», θα υπάρχει και ελληνικός στρατός στην κατεχομένη Γάζα και Παλαιστίνη που θα βοηθήσει να προχωρήσουν τα αποικιακά σχέδια Τραμπ-Νετανιάχου και ο αφοπλισμός της Παλαιστινιακής Αντίστασης.

Η ελληνική εμπλοκή αποφασίστηκε «ξεπερνώντας αρκετές ενστάσεις που υπήρχαν… έπειτα από πολύ εντατικές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της και πιο συγκεκριμένα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» και όπως κυνικά αναφέρεται στο δημοσίευμα θα μοιάζει με αυτή της συμμετοχής στην κατοχή του Αφγανιστάν.

Έχουν κάθε λόγο να ανησυχούν! Το αντιπολεμικό κίνημα οδήγησε σε ήττα τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στην προηγούμενη επέμβαση του στο Αφγανιστάν και ο Ιράκ. Σήμερα, η Αντίσταση στην Παλαιστίνη συνεχίζει αλύγιστη και ξεσηκώνει στο πλευρό της ένα παγκόσμιο κίνημα, από τη Μινεσότα που εκατομμύρια διαδηλώνουν ενάντια στον Τραμπ μέχρι το Σύδνεϋ και από το Λονδίνο μέχρι την Αθήνα και τους μικρούς Τραμπ σαν τον Μητσοτάκη».

Ο λόγος στην κυβέρνηση

Με δεδομένη τη σοβαρότητα μίας τέτοιας ενδεχόμενης απόφασης, τις αντιδράσεις, αλλά και το γεγονός ότι αρμόδιες πηγές απαντούν πως δεν υπάρχει τέτοια απόφαση – ακόμα – θα περίμενε κανείς από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το αν ισχύουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ή όχι και να μην επιτείνεται η σύγχυση και να είναι σαφές ποια είναι τελικά η θέση της χώρας απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα και σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται.