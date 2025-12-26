newspaper
Σημαντική είδηση:
26.12.2025 | 16:16
Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία – Αυξήθηκαν στους 8 οι νεκροί, πολλοί τραυματίες
Γερμανία: Δεν θα συμμετάσχει για την ώρα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα – Δηλώσεις ΥΠΕΞ
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 16:24

Γερμανία: Δεν θα συμμετάσχει για την ώρα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα – Δηλώσεις ΥΠΕΞ

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ μίλησε για τη στάση της Γερμανίας σε σχέση με τη Γάζα

Η Γερμανία δεν σκοπεύει προς το παρόν να συμμετάσχει στη λεγόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, καθώς μια τέτοια δύναμη θα πρέπει πιθανόν να καταφύγει ακόμη και σε στρατιωτικά μέσα.

Η Γερμανία διατηρεί ειδική σχέση με το Ισραήλ και έχει ειδική ευθύνη έναντι του κράτους του, λόγω του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ο Βάντεφουλ

Ο υπουργός επέκρινε επίσης την προοπτική δημιουργίας νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Σύμφωνα με την επικείμενη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «μια τέτοια δύναμη δεν είναι απλώς μια δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εδραιώσει την ασφάλεια με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολλοί δεν μπορούν να φανταστούν Γερμανούς στρατιώτες να το κάνουν αυτό – ειδικά σε αυτήν την περιοχή. Δεν θα συμμετάσχουμε λοιπόν στη δύναμη σταθεροποίησης στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Βάντεφουλ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, διευκρίνισε ωστόσο ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να συμβάλει εποικοδομητικά στις δομές οι οποίες περιγράφονται στο σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η Γερμανία πάντως, πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει ακόμη λάβει επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή π.χ. στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Η β’ φάση του ειρηνευτικού σχεδίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οργάνωση ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να παραδώσει τα όπλα της.

Παλαιστίνια γυναίκα περπατάει δίπλα σε ερείπια κτιρίου στη Γάζα.

Η Γερμανία επιδιώκει ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής

Η Γερμανία επιθυμεί πάντως, συνέχισε ο Γιόχαν Βάντεφουλ, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα με την ανασυγκρότηση της Γάζας», δήλωσε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο παγίωσης μιας κατάστασης, όπου μια περιοχή θα ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό και μια άλλη από την Χαμάς. Η Γερμανία διατηρεί ειδική σχέση με το Ισραήλ και έχει ειδική ευθύνη έναντι του κράτους του, λόγω του Ολοκαυτώματος, υπογράμμισε ο υπουργός.

Ο Βάντεφουλ απηύθυνε επίσης έκκληση προς κάθε κατεύθυνση για υπομονή στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και εκτίμησε ότι «είμαστε ακόμη πολύ μακριά από την έναρξη μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης της Γάζας, ενώ κάλεσε τα κράτη της περιοχής να συμβάλουν και με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.

«Η ανθρωπιστική βοήθεια φτάνει αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας σε αυξανόμενους αριθμούς – αλλά όχι ακόμη επαρκώς. Έχουν ανοίξει περισσότερα συνοριακά περάσματα και η πρόσβαση από την Ιορδανία έχει σαφώς βελτιωθεί. Συνολικά ωστόσο η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οργανισμοί βοήθειας, οι οποίοι υποστηρίζονται επίσης από τη Γερμανία, χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και επέκρινε την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης περί δημιουργίας 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη.

«Μακροπρόθεσμα, το Ισραήλ και η ασφάλειά του θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μια λύση δύο κρατών. Η επέκταση των οικισμών απειλεί όμως να καταστήσει αυτή την προοπτική αδύνατη», τόνισε.

Business
Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Εστίαση: Η νέα γενιά κάνει την Ελλάδα hotspot διεθνών γεύσεων – Τα νέα ανοίγματα

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο
Κόσμος 26.12.25

Εντείνονται οι βομβαρδισμοί στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης – Σε εξέλιξη συνομιλίες με τον Ρούμπιο

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη εμπλέκονται για δεκαετίες σε διένεξη για την κυριαρχία σε εδάφη κατά μήκος των συνόρων τους, είχαν ήδη αναμετρηθεί στρατιωτικά τον Ιούλιο

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Νέοι κανόνες στην Ευρώπη – Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα
Δέκα δημοφιλείς προορισμοί 26.12.25

Υπερτουρισμός και νέοι κανόνες στην Ευρώπη: Τι αλλάζει στα ταξίδια το 2026 και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026 σε δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις
Financial Times 26.12.25

Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις

Οι σπάνιες γαίες θα μπορούσαν να αποτελούν συντομογραφία του τρόπου με τον οποίο η Δύση ανταγωνίζεται την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και ο Αμερικανός πρόεδρος θα τη χρησιμοποιεί και το 2026.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου – Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση
Ελλάδα 26.12.25

Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Τα ευρήματα που «έδεσαν» την υπόθεση

Ο γιος της 87χρονης, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί, κλείδωνε τη μητέρα του στο σπίτι της και κλειδιά είχε μόνον ο ίδιος.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»
Ποδόσφαιρο 26.12.25

«Κινείται για τον Αντράντε ο ΠΑΟΚ…»

Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση στην Μπάλτικα για την απόκτηση του 26χρονου Κολομβιανού στόπερ, Κέβιν Αντράντε.

Σύνταξη
Ελένη Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο γιος της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»
Έπαιζε θέατρο 26.12.25

Στην Ευελπίδων ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Όταν έλεγε ότι «ήταν ατύχημα από τσιγάρο»

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη σήμερα για τη δολοφονία της τον Ιανουάριο του 2022 στο Κολωνάκι - Ο 60χρονος επιχειρούσε να θολώσει τα νερά, μιλώντας άλλοτε για ατύχημα από τσιγάρο και άλλοτε για αυτοκτονία

Σύνταξη
Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
Πολωνία 26.12.25

Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο

Στα πυκνά δάση της βορειοανατολικής Πολωνίας, ένα φαινομενικά γαλήνιο τοπίο κρύβει το μυστικό αρχηγείο από όπου ο Αδόλφος Χίτλερ σχεδίασε μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι
Άνοιξε το 1725 26.12.25

Το παλαιότερο εστιατόριο στον κόσμο συμπλήρωσε 300 χρόνια – Αργοψημένο γουρουνόπουλο και φάντασμα στο κελάρι

Το Sobrino de Botín της Μαδρίτης είναι γεμάτο θρύλους, φαντάσματα και ανεκτίμητα έργα τέχνης. Το φαγητό είναι επίσης πολύ καλό. Η ιστορία του, όμως, είναι καλύτερη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους
Αγωνία 26.12.25

Βαρδούσια: Άκαρπες οι έρευνες για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνται – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους

Συνεχίζεται το θρίλερ με τους αγνοούμενους ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη - Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η περιορισμένη ορατότητα δυσχεραίνουν την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Σύνταξη
Σέρρες: Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος – Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε
Συνεχίζονται οι έρευνες 26.12.25

Κανένα ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Γνώριζε καλά την περιοχή που εξαφανίστηκε στις Σέρρες

Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο διοικητή του Πυροσβεστικού Σώματος - Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκη 26.12.25

Μέσα από τις φυλακές φαίνεται πως δόθηκε η εντολή για το χτύπημα σε τράπεζα στον Εύοσμο - Τα νεότερα στοιχεία

Την έρευνα για την ισχυρή έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έχει αναλάβει το ελληνικό FBΙ.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Επικό βίντεο: Η κόρη του Τσικίνιο τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Τσικίνιο έχει δεθεί για τα καλά στον Ολυμπιακό ζώντας τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του και η μικρή του κόρη το απολαμβάνει τραγουδώντας στα ελληνικά τον ύμνο της ομάδας

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα
Ατμοσφαιρικός ποταμός 26.12.25

Καλιφόρνια: Τρεις νεκρούς άφησε πίσω της η σαρωτική καταιγίδα

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλες περιοχές της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς μέχρι τη νύχτα των Χριστουγέννων.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Σήμανε συναγερμός 26.12.25

Επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 15 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε σοβαρή κατάσταση - Kατά την επίθεση έγινε χρήση και «υγρού σε μορφή σπρέι», που πιστεύεται ότι ήταν χλωρίνη

Σύνταξη
Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας
Εποχή των ρομπότ 26.12.25

Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από ανθρωποειδή ρομπότ που διπλώνουν τα ρούχα σας έως αφράτα πλάσματα που φοριούνται και συμπεριφέρονται ντροπαλά γύρω από τους ανθρώπους – το 2025 έφερε πολλά νέα γκάτζετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.12.25

Από την UEFA στη Νότια Αμερική: και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο υιοθετεί το Financial Fair Play

Αυξανόμενα έσοδα, εκρηκτικά χρέη και ένα νέο σύστημα κανόνων που φιλοδοξεί να σώσει τα οικονομικά των συλλόγων και να αλλάξει νοοτροπία σε ολόκληρο το οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Havaianas – Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;
Πολιτική θύελλα 26.12.25

Havaianas - Και για ποιον λόγο, παρακαλώ, η Δεξιά μποϊκοτάρει τις αγαπημένες σαγιονάρες της Βραζιλίας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σαγιονάρες Havaianas είναι ένα αγαπημένο παγκόσμιο σύμβολο της βραζιλιάνικης κουλτούρας, που φορούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μέρα. Τώρα έχουν εμπλακεί σε μια πολιτική διαμάχη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι
Euroleague 26.12.25

Παναθηναϊκός: Οκτώ παίκτες με ίωση – Πάει για αναβολή το ματς με το Μαρούσι

Ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρό θέμα, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α, με τους πράσινους να ζητούν αναβολή για το ματς με το Μαρούσι.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

