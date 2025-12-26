Γάζα: Αλλους δύο Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του
Αλλους δύο Παλαιστίνιους σκότωσε ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, στην οποία χαρακτηρίζει «τρομοκράτες» τα θύματά του στη γη τους.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ μέσω Telegram ότι άνδρες του σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου από Israel Defense Forces via Reuters, επάνω, ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα).
Οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, «δυο τρομοκράτες» πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή και πλησίασαν ισραηλινούς στρατιώτες. Κρίθηκε πως οι δυο άνδρες ήγειραν «άμεση απειλή» και «εξαλείφθηκαν», έπειτα από αναγνώριση, κατά την ίδια πηγή.
Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή χωρίζει τομείς του παλαιστινιακού θυλάκου όπου αναδιπλώθηκαν τα ισραηλινά στρατεύματα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου, από τα υπόλοιπα τμήματά του.
Εχει μήκος 1,5-1,6 χλμ., φθάνοντας ως την ακτή στη Μεσόγειο. Στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας.
«Τα νέα σύνορα»
Παρότι στην επόμενη φάση της συμφωνίας, με βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη θεωρία τουλάχιστον οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα αποσυρθούν εντελώς από το στενό κομμάτι γης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ χαρακτήρισε πρόσφατα την κίτρινη γραμμή «τα νέα σύνορα» του Ισραήλ.
Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, που σταμάτησε τον πόλεμο δυο και πλέον χρόνων, παραμένει εύθραυστη, με τα μέρη να αλληλοκατηγορούνται συχνά για παραβιάσεις της.
Πηγή: ΑΠΕ
