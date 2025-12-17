Ελληνοτουρκικά, Λιβύη, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο τραπέζι του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής

Με θέμα τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συνεδρίασε την Τετάρτη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, εξετάζοντας τα ζητήματα της Λιβύης, του Κυπριακού, των ελληνοτουρκικών, αλλά και της Μέσης Ανατολής και της Υποσαχάριας Αφρικής.

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα και πιθανότατα τον Ιανουάριο να στρωθεί το τραπέζι του Πολιτικού Διαλόγου και της Θετικής Ατζέντας και να ακολουθήσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Οι ημερομηνίας για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας δεν έχουν «κλειδώσει», ωστόσο εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, χωρίς να αποκλείεται και το τέλος Ιανουαρίου.

Ικανοποιητική και λειτουργική η σχέση με την Τουρκία

Σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα είναι «ικανοποιητική και λειτουργική» κάτι που επιτρέπει να διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, αν και ακόμα δεν έχει ανοίξει το κεφάλαιο της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Η ελληνική πλευρά αναγνωρίζει ότι το θέμα της οριοθέτησης όσο παραμένει ως εκκρεμότητα δημιουργεί νέα ζητήματα, ωστόσο εκτιμάται ότι υπάρχει περιθώριο να σημειωθεί πρόοδος, χωρίς να εκφράζεται υπερβολική αισιοδοξία, αφού η Αθήνα μιλά για μία διαφορά, ενώ η Άγκυρα επιμένει να συνδέει το θέμα με το σύνολο των διεκδικήσεων της.

Ακόμα και έτσι ωστόσο διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας έχουν αποτρέψει εντάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρώιμο στάδιο παραμένει ακόμα το ζήτημα της πενταμερούς διάσκεψης Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου, Λιβύης, Αιγύπτου που πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωστόσο θεωρείται ότι το θέμα θα πρέπει να τεθεί και να υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας.

Η Αθήνα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, διαψεύδει επίσης κατηγορηματικά σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί εξωτερικής παρέμβασης στα ελληνοτουρκικά, ή στις σχέσεις της με τη Λιβύη.

Η Λιβύη

Όπως ειπώθηκε και στο ΕΣΕΠ η Αθήνα επιχειρεί να διατηρήσει εξαιρετικά ευαίσθητες ισορροπίες με τη Λιβύη και να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους παράγοντες που δρουν στη χώρα. Η επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ χαρακτηρίζεται «ουσιαστική» ενώ διπλωματικές πηγές της Αθήνας σχολίαζαν ότι όπως η Μάλτα έχει επήρεια σε θαλάσσιες ζώνες το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη, χωρίς να παραλείπουν να υπενθυμίσουν ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που χάραξε η Λιβύη σέβονται την αρχή της μέσης γραμμής σύμφωνα με την ελληνική θέση.

Στο ίδιο πλαίσιο η Αθήνα, όπως ειπώθηκε και στο ΕΣΕΠ, θα συνεχίσει να συζητά τρόπους ενίσχυσης της σχέσεης της με τη Λιβύη, στην οποία υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει μεγάλη επιρροή και η Ελλάδα θέλει σαφώς να αναπτύξει τους δικούς της διαύλους με φόντο να δικά της συμφέροντα, σε μία διπλωματική «χορογραφία», η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Να σημειωθεί ότι η Αθήνα μιλάει τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη, ενώ έχει ήδη γίνει η πρώτη συνάντηση τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με το τουρκολιβυκό μνημόνιο να παίζει σαφώς σημαντικό ρόλο.

Το Κυπριακό

Στο τραπέζι του ΕΣΕΠ μπήκε επίσης και το Κυπριακό, καθώς όπως έχει ήδη γράψει το in, στόχος είναι η διευρυμένη συνάντηση να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και να μην περιοριστεί στη συζήτηση περί Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά να μπει και στην ουσία των συζητήσεων. Σημειώθηκε η αλλαγή που φέρνει η εκλογή του Τουφάν Ερχιουμάν, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει δυναμική και να επιτρέπει τη δημιουργία μίας κάποιας κινητικότητας.

Η Μέση Ανατολή

Σχετικά τη Μέση Ανατολή ο Γεραπετρίτης επανέλαβε και στο ΕΣΕΠ τη σημασία του ότι η Ελλάδα συζητά με όλες τις χώρες της περιοχής, καθώς επίσης με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Με την Αθήνα να επιμένει ότι η Ελλάδα θέλει να επιμένει στη συμμετοχή της στην επόμενη φάση του σχεδίου που αφορά την ανοικοδόμηση της περιοχής. Όσο για τη δύναμη σταθεροποίησης δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ακόμα, ώστε η Ελλάδα να τοποθετηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Αθήνα περιμένει και την υλοποίηση του Σρατηγικού Διαλόγου με τις ΗΠΑ, όπως αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, με την ημερομηνία να μένει να καθοριστεί.