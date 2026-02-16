Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής θα ενημερώσει σήμερα στις 13:00, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και για τα αποτελέσματα της ελληνοτουρκικής συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το κοινό ανακοινωθέν, οι δύο πλευρές μένουν προσηλωμένες στην πολιτική των «ήρεμων νερών». Μετά την συνάντησή τους, Μητσοτάκης και Ερντογάν στις δηλώσεις τους φρόντισαν όπως έχει γράψει το in, να θίξουν όλα τα ζητήματα που ήθελε να ακούσει το ακροατήριο της Αθήνας και της Άγκυρας, ώστε η συνάντηση να μην θεωρηθεί ότι «χαϊδεύει αυτιά». Τα ακανθώδη ζητήματα ωστόσο, όπως τα χαρακτήρισε ο Ερντογάν, πολύ προσεκτικά διατυπωμένα με τους δύο ηγέτες να διαβάζουν τις δηλώσεις τους, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εκτροχιασμού της συζήτησης.

«Υπαρκτές οι διαφωνίες και σημαντικές»

Μια πρώτη δημόσια αποτίμηση του 6ου ΑΣΣ έγινε χθες από τον πρωθυπουργό, στην κυριακάτικη ανάρτησή του:

«Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο οποίος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας», πρόσθεσε.

Οι συμφωνίες

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, υπεγράφησαν τα εξής κείμενα: