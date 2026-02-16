newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16 Φεβρουαρίου 2026, 12:36

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής θα ενημερώσει σήμερα στις 13:00, ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με τα αποτελέσματα του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) της Ελλάδας με την Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα κεκλεισμένων των θυρών μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και για τα αποτελέσματα της ελληνοτουρκικής συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το κοινό ανακοινωθέν, οι δύο πλευρές μένουν προσηλωμένες στην πολιτική των «ήρεμων νερών». Μετά την συνάντησή τους, Μητσοτάκης και Ερντογάν στις δηλώσεις τους φρόντισαν όπως έχει γράψει το in, να θίξουν όλα τα ζητήματα που ήθελε να ακούσει το ακροατήριο της Αθήνας και της Άγκυρας, ώστε η συνάντηση να μην θεωρηθεί ότι «χαϊδεύει αυτιά». Τα ακανθώδη ζητήματα ωστόσο, όπως τα χαρακτήρισε ο Ερντογάν, πολύ προσεκτικά διατυπωμένα με τους δύο ηγέτες να διαβάζουν τις δηλώσεις τους, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος εκτροχιασμού της συζήτησης.

«Υπαρκτές οι διαφωνίες και σημαντικές»

Μια πρώτη δημόσια αποτίμηση του 6ου ΑΣΣ έγινε χθες από τον πρωθυπουργό, στην κυριακάτικη ανάρτησή του:

«Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο οποίος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας», πρόσθεσε.

Οι συμφωνίες

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, υπεγράφησαν τα εξής κείμενα:

  • Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
  • Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.
  • Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
  • Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».
  • Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.
  • Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.
  • Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Διπλωματία 11.02.26 Upd: 18:53

Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης - Ερντογάν - Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Διατηρήθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κοινή δήλωση.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11.02.26

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών
Επικαιρότητα 16.02.26

Καισαριανή – Τσουκαλάς: Θετικό βήμα από το υπ. Πολιτισμού να διακριβωθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών

«Το συγκεκριμένο αρχειακό υλικό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο μιας από τις πιο εμβληματικές και κορυφαίες στιγμές της ελληνικής ιστορίας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού
Πολιτική 16.02.26

Χαρίτσης: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής είναι περιουσία του ελληνικού λαού

«Το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι φωτογραφίες να περιέλθουν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού», υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης – Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Καισαριανή: Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την απόκτηση των ιστορικών φωτογραφιών - Τα επόμενα βήματα

Εκκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών που αφορούν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών, πριν την εκτέλεση τους από τους ναζί στην Καισαριανή - «Οι εικόνες θα πρέπει να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media
BFM TV 16.02.26

Γαλλία: Στο στόχαστρο «managers» του OnlyFans – Μαζική στρατολόγηση γυναικών και ανηλίκων μέσω social media

Ρεπορτάζ του BFM TV αποκαλύπτει στη Γαλλία μαζική προσέγγιση γυναικών – ακόμη και ανήλικων – από «managers» του OnlyFans, με υποσχέσεις γρήγορου κέρδους και προμήθειες έως 60%, ενώ εξετάζονται αυστηρότερες ποινές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας
Εξέλιξη 16.02.26

Ρυθμίσεις για σεισμόπληκτα «κίτρινα» και «πράσινα» κτίρια στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

«Είναι δύο πολύ σημαντικές ρυθμίσεις και θα βελτιώσουν το σύστημα αδειοδότησης των επισκευών ενώ θα κάνουν δικαιότερη την αποζημίωση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Κεγκέρογλου.

Σύνταξη
Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης
Αναγνώριση 16.02.26

Βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης

Τιμητική βράβευση στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Σύνταξη
