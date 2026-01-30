Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ρούμπιο εν όψει Στρατηγικού Διαλόγου
Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Στο επίκεντρο ο 6ος Γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου.
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
FM George Gerapetritis had a phone conversation with U.S. Secretary of State @StateDept Marco Rubio @SecRubio.
Discussion focused on the excellent state of #Greece–U.S. relations and preparations for the 6th round of the Strategic Dialogue in Athens. pic.twitter.com/KcRKirXghs
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2026
