Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ρούμπιο εν όψει Στρατηγικού Διαλόγου

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ενεργό προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.