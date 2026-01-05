Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Τη δική του απάντηση στα όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα έδωσε τη Δευτέρα, αναφερόμενος επανειλημμένα στην τήρηση του διεθνούς δικαίου ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον ομόλογο του, του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Abdullatif bin Rashid Alzayani, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Γεραπετρίτης «ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

Η θέση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ενώ διαβεβαίωσε ότι «σήμερα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε λίγη ώρα στη Νέα Υόρκη, η Ελλάδα θα υποστηρίξει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως η Ελλάδα και το Μπαχρέιν, έχουμε ξεχωριστή υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις αρχές και αξίες, οι οποίες για 80 χρόνια έχουν στηρίξει την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο».

Ο Γεραπετρίτης για τη Γάζα

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στη Γάζα επανέλαβε ότι «προσβλέπουμε στην εμπέδωση της εκεχειρίας στη Γάζα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της περιοχής, και σε μια περιεκτική πολιτική διαδικασία προς τη λύση των δύο κρατών».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου, δεδομένων των στρατηγικών μας σχέσεων με τον αραβικό κόσμο, και ιδίως της στήριξης που παρέχουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά βεβαίως και τη σχέση που διατηρούμε με το Ισραήλ».

Σύμφωνα με το Γεραπετρίτη «η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στον πυρήνα όλων των διεθνών οργανισμών αποτελεί την πραγματική εγγύηση για την ουσιαστική συνεισφορά της χώρας μας στην ειρήνη της πολύπαθης αυτής περιοχής».

Όσον αφορά την εύθραυστη κατάσταση στην Υεμένη, τη Σομαλία και την Ερυθρά Θάλασσα, περιοχή, ο ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Ελλάδα «διατηρεί μια ουσιαστική συμβολή έχοντας την καθοδήγηση της θαλάσσιας επιχείρησης ASPIDES για την προστασία της ναυσιπλοΐας», τονίζοντας ότι «είναι ζωτική ανάγκη να μην μπούμε σε ένα νέο κύκλο αντιπαραθέσεων και κρίσεων στην κρίσιμη αυτή περιοχή».

Το Μπαχρέιν έχει γεωπολιτική ισχύ

Τέλος χαρακτήρισε το Μπαχρέιν ως ένα κράτος «με γεωπολιτική ισχύ πολύ μεγαλύτερη του γεωγραφικού του μεγέθους. Ο Κόλπος, με τη στρατηγική του θέση και τη διπλωματική του απήχηση, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια διπλωματία».

Ανέφερε ακόμα ότι «Μπαχρέιν και Ελλάδα έχουμε αξιοσημείωτη συναντίληψη για τα θέματα πολιτικής και δικαίου.Τη συναντίληψη αυτή ήδη καλλιεργούμε περαιτέρω στο πλαίσιο της κοινής παρουσίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα, από το βήμα αυτό, να καλωσορίσω στο Συμβούλιο Ασφαλείας το Μπαχρέιν, ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026, και να ευχηθώ μια επιτυχημένη θητεία. Θα υπηρετήσουμε μαζί σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για τη διεθνή πολυμέρεια και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας, με πολλαπλές προκλήσεις και κρίσεις».

Και επέμεινε ιδιαίτερα στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, «στις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», κάνοντας λόγο για πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια «στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας».