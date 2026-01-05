Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Έκθετη είναι η κυβέρνηση, διεθνώς και στο εσωτερικό της χώρας, μετά τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι πρώην πρωθυπουργοί Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς, νομικοί και καθηγητές Πανεπιστημίου αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Σε κάθε πάνελ ή παρουσία κυβερνητικού στελέχους σε εκπομπή, τα μέλη της κυβέρνησης βρίσκονται στα σκοινιά αφού καλούνται να απαντήσουν σχετικά με την τοποθέτηση Μητσοτάκη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, ωστόσο το μόνο που κατάφεραν είναι να τα κάνουν χειρότερα.

Ο Χατζηδάκης προανήγγειλε υποστήριξη της επίθεσης των ΗΠΑ και στο ΣΑ του ΟΗΕ

Ο Κωστής Χατζηδάκης δικαιολόγησε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ προανήγγειλε ότι η Ελλάδα θα την υποστηρίξει και στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Πρώτον, ο Μαδούρο ήταν δικτάτορας. Αυτή είναι η θέση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η Ελλάδα είχε ήδη αναγνωρίσει τον προηγούμενο πρόεδρο, Εντμούντο Γκονζάλες που εξελέγη το 2024. Τρίτον, υπήρξε κοινή δήλωση 26 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Ουγγαρίας που ήθελε πιο φιλοαμερικανική τοποθέτηση, η οποία σημειώνει τα παραπάνω όπως επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και να υπάρξει ομαλή και δημοκρατική μετάβαση. Και θα υπάρξει τοποθέτηση της Ελλάδας σήμερα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100.3.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, στη συνέχεια, ακολούθησε την κυβερνητική τακτική των τελευταίων ημερών με νέα επίθεση στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι όσοι αντιδρούν «εμφανίζονται πολύ ευαίσθητοι», αλλά δεν αντέδρασαν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάτι που φυσικά δεν ισχύει.

«Όλοι αυτοί που εμφανίζονται πολύ ευαίσθητοι δεν είδα να δείχνουν την ίδια ευαισθησία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και προσπαθούν να εξισώσουν διαφορετικά πράγματα γιατί στη μία περίπτωση υπάρχει δικτατορία και στην άλλη δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος. Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες θα διαψεύσει όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει και θα διαβεβαιώσει ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από την δικτατορία Μαδούρο», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Στο ίδιο μήκος κύματος παρουσιάστηκε και ο Θάνος Πλεύρης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Για τις αντιδράσεις έπειτα από τη δήλωση Μητσοτάκη, ο υπουργός Μετανάστευσης έκανε λόγο για «ανιστόρητες και ανεδαφικές συγκρίσεις που έγιναν» προσθέτοντας ότι «υπήρχε μια ξεκάθαρη δικτατορία στη Βενεζουέλα. Όλα τα ναρκωτικά που διακινούνται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έχουν σφραγίδα Μαδούρο».