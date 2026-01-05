Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη στάση της Ελλάδας.

Στο κέντρο της αντιπαράθεσης ήταν η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ότι «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε περί νομιμότητας» που έχει δεχτεί σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση.

«Δεν είμαστε μια οποιασδήποτε χώρα, είμαστε μια χώρα που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Και η αντίληψη μας γι΄αυτό, πρέπει είναι τέτοια που να λέει ότι εμείς πρέπει να θέλουμε πάντα την τήρησή του», ανέφερε ο κ. Δουδωνής και πρόσθεσε: «Άρα, το να λέει ο πρωθυπουργός ότι θα εξετάσουμε άλλη ώρα τη νομιμότητα αυτής της πράξης από πλευράς Διεθνούς Δικαίου, είναι μια πολύ επικίνδυνη ατραπός, συγκεκριμένα για την Ελλάδα σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες. Ανοίγει ένα παραθυράκι που καθόλου δεν πρέπει να ανοίγει η ελληνική ιδίως πλευρά. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εμφανιστεί ως «βασιλικότερος του βασιλέως» στο ζήτημα αυτό», ανέφερε.

Σκάβουμε τον λάκκο μας

Ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε: «Άπαντες στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο επικαλέστηκαν το Διεθνές Δίκαιο. Η μόνη χώρα και ο μονός ηγέτης που παραμέρισε το Διεθνές Δίκαιο με τόσο επιδεικτικό τρόπο, ήταν ο Έλληνας πρωθυπουργός. Έχει κάνει κατά καιρούς δηλώσεις που εκτός από αλλοπρόσαλλες είναι και αντιφατικές. Θα μπορούσε να κάνει μία δήλωση που να εμπεριέχει την επίκληση του Διεθνούς Δικαίου. Τούρκοι παράγοντες μας έχουν πάρει στο «ψιλό»: τουρκολιβυκό σύμφωνο, οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών κτλ. Αν δεν παραμείνουμε προσκολλημένοι σε αυτές τις βασικές αρχές, νομίζω ότι αντιφάσκουμε και σκάβουμε τον λάκκο μας».

Με την σειρά του ο κ. Καραγκούνης τόνισε: «Φαντάζομαι ότι αποτελεί κοινό τόπο ότι προσεγγίζοντας το ζήτημα με ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η Βενεζουέλα – με Μαδούρο – είναι μία χώρα η οποία λειτουργεί δημοκρατικά, σύννομα και με ευνομία. Όλα αυτά τα καταδίκασαν όλες οι χώρες της ΕΕ. Η ΕΕ αναφέρει ότι συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ναρκωτικών. Εμείς κάναμε το σχόλιο που έκαναν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Ο πρωθυπουργός μίλησε για το ζήτημα της νομιμότητας. Προτού υπάρξει μια δήλωση, ήμασταν σε επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα θα έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα όπου θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα».