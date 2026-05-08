Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 10:08
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω θραύσης αγωγού
«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Ελλάδα 08 Μαΐου 2026, 10:59

«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Στις κυβερνητικές προτάσεις εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην οποία τονίζουν ότι η θέση τους περί απαγόρευσης κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, για πρώτη φορά, υιοθετείται και από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Αυτό καθιστά σαφές ότι το αίτημά μας να σταματήσουν να πέφτουν σκιές στη λειτουργία και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος, έχει πλέον ωριμάσει και έχει γίνει κατανοητό από ολόκληρη την κοινωνία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η χθεσινή ανακοίνωση των προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενόψει της επικείμενης συνταγματικής Αναθεώρησης, περιλάμβανε μια ξεκάθαρη δικαίωση των θέσεων του προεδρείου της Ένωσης. Μεταξύ των προς αναθεώρηση διατάξεων περιλαμβάνεται το άρθρο 89 που αφορά τα δικαστικά ασυμβίβαστα στην κατεύθυνση: ‘να μην επιτρέπεται η συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση, η τοποθέτησή τους σε πολιτικές θέσεις ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους’.

»Για πρώτη φορά το 2014 ο σημερινός Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, έθεσαν το ζήτημα της απαγόρευσης κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς στο ΔΣ της Ένωσής μας. Με τον καιρό η άποψη αυτή υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας το 2018 ενόψει της τότε συνταγματικής αναθεώρησης, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, στη συνέχεια από τα πολιτικά κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (GRECO) και τελευταία έλαβε νομοθετική υπόσταση στο άρθρο 3 του ν 5049/2023 για τη δικαστική αστυνομία.

»Τον Απρίλιο του 2025 η Ένωσή μας για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία της ανέλαβε τη θεσμική πρωτοβουλία να καλέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα σε μια κοινή συνάντηση για να τεθούν οι βάσεις των αλλαγών που σχεδιάζονται για τη Δικαιοσύνη σε συνταγματικό επίπεδο. Όλα τα πολιτικά κόμματα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου άνοιξε με τον πιο θεσμικό τρόπο η συζήτηση για τους άξονες των αναγκαίων αλλαγών. Τέλος, την 24.02.2026 το προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε με τον εισηγητή της πλειοψηφίας κ. Στυλιανίδη, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης.

»Σήμερα, για πρώτη φορά, η θέση αυτή υιοθετείται και από την κυβερνητική πλειοψηφία, καθιστώντας σαφές ότι το αίτημά μας να σταματήσουν να πέφτουν σκιές στη λειτουργία και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος, έχει πλέον ωριμάσει και έχει γίνει κατανοητό από ολόκληρη την κοινωνία.

»Μοναδική πλέον εξαίρεση σε ολόκληρο το νομικό κόσμο αποτελεί η ομάδα υποψηφίων του κ. Μαυρίδη που κατέρχεται στις προσεχείς εκλογές με τη θέση ότι είναι «αντίθετοι με την εισαγωγή ρυθμίσεων που κατατείνουν στην επιβολή απαγορεύσεως, είτε απόλυτης είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα, στους αφυπηρετούντες Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, σχετικής με την ανάληψη καθηκόντων σε Ανεξάρτητες Αρχές κλπ κατά τον χρόνο μετά την αφυπηρέτησή τους».

»Γιατί άραγε; Μήπως κάτι βλέπουν που δεν το βλέπει ολόκληρος ο νομικός και πολιτικός κόσμος της χώρας; Ή μήπως αρνούνται να δουν τις συνέπειες που έχει για την εικόνα και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος η καλλιέργεια φιλοδοξιών που δεν αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών και εισαγγελέων;

»Για τη θωράκιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, είναι αναγκαία η πρόβλεψη χρονικού περιορισμού τουλάχιστον τριετίας στην κατάληψη δημοσίων θέσεων και αξιωμάτων από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, όπως και η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων με προεπιλογή υποψηφίων από ολόκληρο το Δικαστικό Σώμα και με την τελική δεσμευτική κρίση να ανήκει στη Βουλή. Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους».

Εθνική Τράπεζα: Απόδοση κεφαλαίων 15,3% και κέρδη 344 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2026

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Κρήτη: Στη φυλακή ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του Νικήτα – Τι είπαν στις απολογίες τους
Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Συνταγματική Αναθεώρηση: Το ΠΑΣΟΚ απαντά στο Μαξίμου με ολοκληρωμένη πρόταση
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Χαμός στην Κολομβία: Ντου οπαδών στο Μεντεγίν, φωτοβολίδες, δακρυγόνα και διακοπή (vids)
Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Συνταγματική αναθεώρηση: Θεσμική μεταρρύθμιση ή αναδιάταξη κυβερνητικής ισχύος;
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι που πέταγαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και έσπασαν τα τζάμια του
Σπύρος Ρέτσας: Μυστήριο με την εξάφανισή του – Η τελευταία διαδρομή με το ταξί
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Οι κατηγορίες περί αντισημιτισμού που εκτοξεύονται ως χαρτοπόλεμος είναι για να αποσπάται η προσοχή από τα θύματα
Εάν αυτό το παλτό μπορούσε να μιλήσει – Το μακρύ ταξίδι του πανωφοριού Τσέστερφιλντ του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ
Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
«Βέτο» ΝΔ μέσω ΕΛΚ στους μάρτυρες για ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δει η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβούλιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

