«Η κυβερνητική πλειοψηφία για πρώτη φορά υιοθετεί τη θέση μας» – Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στις κυβερνητικές προτάσεις εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης αναφέρεται με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην οποία τονίζουν ότι η θέση τους περί απαγόρευσης κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς, για πρώτη φορά, υιοθετείται και από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Αυτό καθιστά σαφές ότι το αίτημά μας να σταματήσουν να πέφτουν σκιές στη λειτουργία και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος, έχει πλέον ωριμάσει και έχει γίνει κατανοητό από ολόκληρη την κοινωνία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους», καταλήγει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η χθεσινή ανακοίνωση των προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας ενόψει της επικείμενης συνταγματικής Αναθεώρησης, περιλάμβανε μια ξεκάθαρη δικαίωση των θέσεων του προεδρείου της Ένωσης. Μεταξύ των προς αναθεώρηση διατάξεων περιλαμβάνεται το άρθρο 89 που αφορά τα δικαστικά ασυμβίβαστα στην κατεύθυνση: ‘να μην επιτρέπεται η συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών με οποιαδήποτε ιδιότητα στην Κυβέρνηση, η τοποθέτησή τους σε πολιτικές θέσεις ή η τοποθέτησή τους σε ανεξάρτητες αρχές για τρία τουλάχιστον χρόνια από την αφυπηρέτησή τους’.

»Για πρώτη φορά το 2014 ο σημερινός Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, έθεσαν το ζήτημα της απαγόρευσης κατάληψης δημοσίων θέσεων από αφυπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς στο ΔΣ της Ένωσής μας. Με τον καιρό η άποψη αυτή υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας το 2018 ενόψει της τότε συνταγματικής αναθεώρησης, από τους Δικηγορικούς Συλλόγους, στη συνέχεια από τα πολιτικά κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (GRECO) και τελευταία έλαβε νομοθετική υπόσταση στο άρθρο 3 του ν 5049/2023 για τη δικαστική αστυνομία.

»Τον Απρίλιο του 2025 η Ένωσή μας για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία της ανέλαβε τη θεσμική πρωτοβουλία να καλέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα σε μια κοινή συνάντηση για να τεθούν οι βάσεις των αλλαγών που σχεδιάζονται για τη Δικαιοσύνη σε συνταγματικό επίπεδο. Όλα τα πολιτικά κόμματα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και πραγματοποιήθηκε η συνάντηση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου άνοιξε με τον πιο θεσμικό τρόπο η συζήτηση για τους άξονες των αναγκαίων αλλαγών. Τέλος, την 24.02.2026 το προεδρείο της Ένωσης συναντήθηκε με τον εισηγητή της πλειοψηφίας κ. Στυλιανίδη, προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης.

»Σήμερα, για πρώτη φορά, η θέση αυτή υιοθετείται και από την κυβερνητική πλειοψηφία, καθιστώντας σαφές ότι το αίτημά μας να σταματήσουν να πέφτουν σκιές στη λειτουργία και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος, έχει πλέον ωριμάσει και έχει γίνει κατανοητό από ολόκληρη την κοινωνία.

»Μοναδική πλέον εξαίρεση σε ολόκληρο το νομικό κόσμο αποτελεί η ομάδα υποψηφίων του κ. Μαυρίδη που κατέρχεται στις προσεχείς εκλογές με τη θέση ότι είναι «αντίθετοι με την εισαγωγή ρυθμίσεων που κατατείνουν στην επιβολή απαγορεύσεως, είτε απόλυτης είτε για ορισμένο χρονικό διάστημα, στους αφυπηρετούντες Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, σχετικής με την ανάληψη καθηκόντων σε Ανεξάρτητες Αρχές κλπ κατά τον χρόνο μετά την αφυπηρέτησή τους».

»Γιατί άραγε; Μήπως κάτι βλέπουν που δεν το βλέπει ολόκληρος ο νομικός και πολιτικός κόσμος της χώρας; Ή μήπως αρνούνται να δουν τις συνέπειες που έχει για την εικόνα και την αξιοπιστία του Δικαστικού Σώματος η καλλιέργεια φιλοδοξιών που δεν αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών και εισαγγελέων;

»Για τη θωράκιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, είναι αναγκαία η πρόβλεψη χρονικού περιορισμού τουλάχιστον τριετίας στην κατάληψη δημοσίων θέσεων και αξιωμάτων από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, όπως και η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων με προεπιλογή υποψηφίων από ολόκληρο το Δικαστικό Σώμα και με την τελική δεσμευτική κρίση να ανήκει στη Βουλή. Είναι φανερό για άλλη μια φορά, ότι η στρατηγική της επίμονης στήριξης της λογικής και της αλήθειας, αποδίδει καρπούς για όλους».