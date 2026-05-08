Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ με την σορό άγνωστου άνδρα που βρέθηκε σε καμένο όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το πτώμα ανήκει σε κάτοικο της ευρύτερης περιοχής, ηλικίας 70 περίπου ετών ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το φλεγόμενο αυτοκίνητο είδε από απόσταση ο φύλακας του Σταθμού ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο παλιό νταμάρι για ώρες και εξετάζεται το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος άνδρας να ήθελε να κάνει κακό τον εαυτό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στην κατοχή τους βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τις τελευταίες κινήσεις του άντρα.

Η πυροσβεστική εντόπισε την απανθρακωμένη σορό

Τη σορό εντόπισαν νωρίτερα μέλη της Πυροσβεστικής, τα οποία κλήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά στο αυτοκίνητο.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για πυρκαγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα σε περιοχή του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 8, 2026

Δύναμη 7 πυροσβεστών με 3 οχήματα έσπευσε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.

Κατά την επιχείρηση, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου το άψυχο σώμα του άντρα.