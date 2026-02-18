newspaper
18.02.2026
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18 Φεβρουαρίου 2026, 11:00

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέο δόγμα που θα αφορά τους όρους προμήθειας μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αποφασίσει να εφαρμόσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο όρος «Τουρκία» που θα βάζει ο Δένδιας

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in στις προθέσεις του Δένδια, με αφορμή και την έρευνα αγοράς του Πολεμικού Ναυτικού για την απόκτηση νέων υποβρυχίων είναι να εξασφαλίσει – ενδεχομένως και με γραπτή ρήτρα στο εκάστοτε συμβόλαιο – ότι τα συστήματα που θα αγοράζει από εδώ και στο εξής η Ελλάδα δεν θα μπορούν να πωληθούν και στην Τουρκία. Αλλιώς όπως τόνιζαν οι ίδιες πηγές στο in δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε αγορά και η δαπάνη δισεκατομμυρίων από την Αθήνα αλλά ούτε και από την Άγκυρα.

Το παρελθόν με τη Γερμανία και τα υποβρύχια

Είναι ενδεικτικό ότη η Ελλάδα είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια της για την πώληση των υποβρυχίων 214, κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», από την Γερμανία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, που δεν επέτρεψαν σε καμία από τις δύο χώρες να έχει πλεονέκτημα.

Το θέμα είχε θίξει στους Γερμανούς ο Δένδιας επανειλημμένα ως Υπουργός Εξωτερικών, προσπαθώντας να παγώσει την παράδοση τους στην Άγκυρα, ακόμα και στη συνάντηση του με την τότε ομόλογο του, Αναλένα Μπέρμποκ η οποία είχε επισκεφθεί την Αθήνα τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας ότι «τα υποβρύχια αυτά κινδυνεύουν να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, υπέρ μιας χώρας που αν και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας».

Ενώ είχε προηγηθεί και επιστολή του Δένδια τον Οκτώβριο του 2020 με παραλήπτες τους ομολόγους του, τότε ΥΠΕΞ της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, τους οποίους καλούσε να κάνουν εμπάργκο όπλων στην Τουρκία.

Όπως ανέφεραν τότε διπλωματικές πηγές ο τότε υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στους ομολόγους του της Γερμανίας Heiko Maas, της Ισπανίας Arancha Gonzalez-Laya και της Ιταλίας Luigi Di Maio, σημείωνε τις τότε προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες, όπως υπογράμμιζε, αποσκοπούσαν στη δημιουργία τετελεσμένων με στρατιωτικά μέσα.

Ειδικά στην επιστολή του προς τον Maas, ο Δένδιας ζητούσε να μην δοθούν οι άδειες για την εξαγωγή συγκεκριμένου στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία, όπως υποβρύχια, φρεγάτες, αεροσκάφη και αναβάθμιση τεθωρακισμένων.

Το κλίμα στα ελληνοτουρκικά άλλαξε, όχι όμως και οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας.

Η Τουρκία παραλαμβάνει τα 214

Και παρά τις ελληνικές εκκλήσεις τελικά η Άγκυρα ενέταξε στις δυνάμεις της το πρώτο 214, το TCG Piri Reis, τον Αύγουστο του 2024, ενώ ακολούθησε το δεύτερο, το TCG Hizir Reis, το Νοέμβριο του 2025. Το τρίτο Το τρίτο σε σειρά, το Murat Reis, αναμένεται να ενταχθεί στις τουρκικές δυνάμεις εντός του 2026 και να ακολουθήσουν ακόμα δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο Πολεμικό Ναυτικό υπάρχει ήδη εκνευρισμός απέναντι στη Γερμανία, γιατί ενώ έχει ζητήσει τελική τιμή για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποβρυχίων 214, κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», δεν έχει λάβει απάντηση από τη γερμανική εταιρεία.

Με τη Γερμανία να είναι μεταξύ των χωρών που διεκδικούν και το νέο συμβόλαιο με την Ελλάδα για τα νέα υποβρύχια. Η στάση των Γερμανών ωστόσο τόσο όσον αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων ελληνικών υποβρυχίων 214, αλλά και το να προχωρήσουν στην πώληση τους και στην Τουρκία δεν εκτιμάται ότι τους δίνει καλή «βαθμολογία», όταν η Ελλάδα θα φτάσει στη φάση των αποφάσεων για την απόκτηση των νέων υποβρυχίων. Ακόμα και αν το θέμα της ομοιοτυπίας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντικό.

Οι προτάσεις

Να σημειωθεί ότι ως «μνηστήρες» για το νέο συμβόλαιο του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι σε εξαιρετικά πρώιμη φάση, έχουν εμφανιστεί πέραν της Γερμανίας, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κορέα και η Σουηδία. Με το Πολεμικό Ναυτικό να καλείται να εξετάσει τόσο την καινοτομία όσο και το συνολικό πακέτο της συμφωνίας που έχει να προσφέρει κάθε εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα απαιτεί πλέον και συμμετοχή 25% ελληνικών εταιρειών στο κάθε πρόγραμμα, σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Οι Γάλλοι από την πλευρά τους επενδύουν στην στρατηγική σχέση των δύο χωρών, με την ανανέωση της να έρχεται το επόμενο διάστημα, όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξη της πρώτης ελληνικής Bellh@ra στη Σαλαμίνα, παρουσία της Γαλλίδας ομολόγου του, ενώ οι Ιταλοί τα συνδυάζουν και με την υπό διαμόρφωση συμφωνία για τις μεταχειρισμένες φρεγάτες Bergamini.

Η πλευρά της Κορέας από την άλλη επενδύει στην τιμή του προγράμματος, ενώ οι Σουηδοί που έχουν επιλεγεί από τους Πολωνούς επιδιώκουν να παρουσιάσουν επίσης την πρόταση τους ως επιτυχημένη.

Οι τελικές αποφάσεις

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες με τον παράγοντα Τουρκία να παίζει – τουλάχιστον για τον Δένδια – καθοριστικό ρόλο καθώς και το δεδομένο ότι τέτοια συμβόλαια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την αμυντική διπλωματία της χώρας.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στις ΗΠΑ και είχε συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όσο και με τον Υφυπουργό, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Α. Κόλμπι.

Ιδιαίτερα σημαντικό κρίθηκε το γεγονός ότι ακόμα και αν οι συναντήσεις δεν ήταν προκαθορισμένες οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επέλεξαν να συναντήσουν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με τις συναντήσεις να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα παραγωγικές και στα ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι δύο Αμερικανοί Υπουργοί έδειξαν να κατανοούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα και να δείχνουν – έστω και σιωπηρά – ότι είναι διαθέσιμοι για κάθε συνεννόηση εφόσον αυτό απαιτηθεί. Κάτι που κρίνεται σαφώς θετικό, αφού η φιλολογία και οι πιέσεις της Άγκυρας για επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 αυξάνονται διαρκώς.

Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά
Πυλώνας ανάπτυξης 18.02.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην κοπή πίτας της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά

Στην εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, κύριο μέρος συζήτησης αποτέλεσε ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει ο Πειραιάς ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο.

Σύνταξη
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Προβλήματα 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό – «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»
Στη Μυτιλήνη 18.02.26

Σοβαρές καταγγελίες γονέων για νηπιαγωγό - «Παθαίνει κρίσεις, φωνάζει ανεξέλεγκτα, τρομάζει τα παιδιά»

Η νηπιαγωγός εργάζεται σε έναν δημόσιο παιδικό σταθμό στη Μυτιλήνη - Οι γονείς την καταγγέλλουν για ακατάλληλη συμπεριφορά - Τι λέει ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν την περιοχή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο – Μικρό καλάθι από τις διαπραγματεύσεις
Σε τεντωμένο σχοινί 18.02.26

Οι ΗΠΑ περικυκλώνουν το Ιράν, το Ισραήλ ετοιμάζεται για πόλεμο, η Τεχεράνη παίζει καθυστερήσεις με τις συνομιλίες

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν παρουσίασαν κάποια ιδιαίτερη πρόοδο - Την ίδια στιγμή η ένταση αυξάνεται ενώ το Ισραήλ έχει ξεκινήσει πολεμικές προετοιμασίες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
