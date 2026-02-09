Δένδιας από Ινδία: Σημαντικές προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής
Ο Νίκος Δένδιας είχε σειρά συναντήσεων στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου 'Αμυνας της Ινδίας στο Νέο Δελχί
Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία αναφέρθηκε στις προοπτικές συνεργασίας Ελλάδας και Ινδίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής.
Ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση στο Κέντρο Αμυντικής Παραγωγής του υπουργείου ‘Αμυνας της Ινδίας στο Νέο Δελχί, με τους επικεφαλής, τους διευθύνοντες συμβούλους, τους γενικούς διευθυντές και τους επικεφαλής Ανάπτυξης από τις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Αμυντικού Τομέα (DPSUs) της Ινδίας, με τη συμμετοχή και ιδιωτικών επιχειρήσεων καινοτομίας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας υπογραμμίζει ότι η συνάντηση ήταν «εποικοδομητική» καθώς παρακολούθησε «με ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στην αμυντική καινοτομία και στην τεχνολογία».
«Γόνιμο το έδαφος για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΑΚ και του DDP (Department of Defense Production της Ινδίας)» τονίζει ο κ. Δένδιας και συμπληρώνει: «Σημαντικές οι ευκαιρίες συνεργειών μεταξύ του ελληνικού και του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος στην καινοτομία και σε τεχνολογίες αιχμής».
