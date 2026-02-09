Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας
Μήνυμα για τη σημερινή, 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους».
Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέχισε λέγοντας πως «αποτελεί απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους, ‘κουβαλώντας’ στις λέξεις της τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, τους βυζαντινούς ύμνους, τα δημοτικά τραγούδια, τους αγώνες του ’21, τον Σεφέρη, τον Ελύτη κ.ά».
Τέλος, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «σε μια Παγκόσμια Ημέρα η οποία καθιερώθηκε να συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε το ερώτημα του εθνικού μας ποιητή στους «Διαλόγους»(1824): ‘Εκατάλαβα· θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα· μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα’».
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
