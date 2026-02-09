newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Πολιτική Γραμματεία 09 Φεβρουαρίου 2026, 10:55

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Μήνυμα για τη σημερινή, 9 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας απέστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους».

Όπως τόνισε ο κ. Δένδιας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνέχισε λέγοντας πως «αποτελεί απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του Έθνους, ‘κουβαλώντας’ στις λέξεις της τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Θουκυδίδη, τους βυζαντινούς ύμνους, τα δημοτικά τραγούδια, τους αγώνες του ’21, τον Σεφέρη, τον Ελύτη κ.ά».

Τέλος, ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι «σε μια Παγκόσμια Ημέρα η οποία καθιερώθηκε να συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης του Διονυσίου Σολωμού, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε το ερώτημα του εθνικού μας ποιητή στους «Διαλόγους»(1824): ‘Εκατάλαβα· θέλεις να ομιλήσουμε για τη γλώσσα· μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα’».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα
Πολιτική 09.02.26

Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών» και την εστίαση στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής 08.02.26

Τσουκαλάς για «κόκκινα δάνεια»: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο

Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για εξωδικαστικό μηχανισμό και «κόκκινα δάνεια», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι πλέον οφείλει το υπουργείο να πιέσει τους servicers να εφαρμόσουν τον νόμο.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»
Κυριακάτικη ανάρτηση 08.02.26

Μητσοτάκης: Προσπάθεια αλλαγής ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση – Ζητά «συνεννόηση χωρίς δογματισμούς»

Η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση - που αποτελεί μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα - βρίσκεται στην κορυφή της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού - Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης μιλά ευθέως για άρση μονιμότητας στο δημόσιο - Τι λέει για την τραγωδία στη Χίο

Σύνταξη
Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Στροφή Αριστερά από τον Τσίπρα – Yπομονή για το νέο κόμμα, οργανωτική φόρμα αναζητούν στελέχη κομμάτων

Ανασυγκρότηση της κυβερνώσας Αριστερής προοδευτικής παράταξης, ο δύσκολος δρόμος που επιλέγει ο πρώην πρωθυπουργός, τα στελέχη άλλων κομμάτων που ψάχνουν τρόπο μετάβασης στο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Αυστραλία: Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ – Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του
«Ανεπιθύμητος» 09.02.26

Στην παραλία Μπόνταϊ ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ - Διαμαρτυρίες για την επίσκεψή του στην Αυστραλία

Το Εβραϊκό Συμβούλιο στην Αυστραλία, που επικρίνει έντονα την ισραηλινή κυβέρνηση, δημοσίευσε ανοικτή επιστολή ενάντια στην επίσκεψη Χέρτζογκ, ποιοι την υπογράφουν

Σύνταξη
Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια
«Πάρα πολύ παράξενο » 09.02.26

Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Παρακαλάς να «φύγει» για να μην τυραννιέται, τότε νιώθεις την απώλεια

«Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα
Παγκόσμια Ημέρα 09.02.26

Πρόεδρος της Ρουμανίας: Θεμέλιο ανάπτυξης φιλοσοφίας, επιστημών και τεχνών η ελληνική γλώσσα

«Είθε η ημέρα αυτή, αφιερωμένη στη μητρική γλώσσα των Ελλήνων, να επαναφέρει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος τις ελληνικές παραδόσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν

Σύνταξη
Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου
Δεν παρείχε αποδείξεις 09.02.26

Επιμένει η Ρωσία: Η FSB λέει ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου αντιστράτηγου

Ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, εκδόθηκε στη Μόσχα από το Ντουμπάι ως ύποπτος για τον σοβαρό τραυματισμό του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ

Σύνταξη
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης
Κόσμος 09.02.26

«Θα μπορούσα να εμπλέξω τον Τραμπ»: Δολοφόνος 51 ατόμων στη Νέα Ζηλανδία καταγγέλλει απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Εμφανιζόμενος ενώπιον εφετείου της Ουέλιγκτον στη Νέα Ζηλανδία, ο δολοφόνος υποστήριξε ότι οι «απάνθρωπες» συνθήκες κράτησής του κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας δίκης του τον έκαναν ανίκανο να πάρει λογική απόφαση

Σύνταξη
Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague
Μπάσκετ 09.02.26

Ο Ντάριο Σάριτς έμεινε ελεύθερος: Η waiver list, o Παναθηναϊκός και η επιστροφή στη Euroleague

Οι Πίστονς αποδέσμευσαν τον Ντάριο Σάριτς, για 48 ώρες θα είναι στη waiver list, όμως ανοίγει ο δρόμος επιστροφής στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να ρίχνει… ματιές στην περίπτωση του.

Σύνταξη
«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
