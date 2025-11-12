Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»
- Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
- Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
- Νέα emails του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια»
- Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών
Την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας ανακήρυξε η 43η γενική διάσκεψη της UNESCO, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.
Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών, «σήμερα , 12 Νοεμβρίου 2025, με την ολοκλήρωση των εργασιών της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η απόφαση της ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας».
«Αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας
Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «ολοκληρώθηκε έτσι και τυπικά η μακρά διαδικασία που είχε εκκινήσει, τον περασμένο Απρίλιο, με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, μετά από πρόταση που είχε τότε υποβάλει η Ελλάδα με την υποστήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού».
Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας».
- Ξέσπασμα του Λεσόρ για τον τραυματισμό του Έβανς (pic)
- Το «ιπτάμενο παλάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο – Το Bombardier Global Express 6500 των 50 εκατομμυρίων ευρώ
- Στο νοσοκομείο ο Έβανς – Η πρώτη εκτίμηση (vid)
- Κόσοβο: Χωριό κατακλύστηκε από αρκούδες – Δημοτικό σχολείο ανησυχεί για τους μαθητές του
- Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
- Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις