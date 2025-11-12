Την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας ανακήρυξε η 43η γενική διάσκεψη της UNESCO, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών, «σήμερα , 12 Νοεμβρίου 2025, με την ολοκλήρωση των εργασιών της 43ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, υιοθετήθηκε και επικυρώθηκε ομόφωνα η απόφαση της ανακήρυξης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας».

«Αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, «ολοκληρώθηκε έτσι και τυπικά η μακρά διαδικασία που είχε εκκινήσει, τον περασμένο Απρίλιο, με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO, μετά από πρόταση που είχε τότε υποβάλει η Ελλάδα με την υποστήριξη 90 κρατών-μελών του Οργανισμού».

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας στην 3.000 ετών διαχρονία της γλώσσας μας».