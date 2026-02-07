Στην Ινδία ο Νίκος Δένδιας – Στην ατζέντα άμυνα και διεθνή ασφάλεια
Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο 1ο «The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας και το think tank «Ananta Centre», όπου μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις και τα ζητήματα ασφάλειας.
Με τον Πρόεδρο του «India Practice» Ashok Malik @MalikAshok, στο 1ο “The India – EU Forum», που συνδιοργανώθηκε στο Νέο Δελχί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας @MEAIndia & το think tank «Ananta Centre» @AnantaAspen και στο οποίο προσκλήθηκα να συμμετάσχω στο πλαίσιο της… pic.twitter.com/DPHrHzBgER
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 7, 2026
Στο περιθώριο του φόρουμ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Βουαντίσουαφ Μπαρτοσέφσκι, τον πρώην καγκελάριο και πρώην υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία Ζεάν Έρικ Πακέ.
Συναντήθηκα στο περιθώριο του «The India -EU Forum» με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας Władysław Bartoszewski @WTBartoszewski, τον πρώην Καγκελάριο και πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Alexander Schallenberg @a_schallenberg και τον πρέσβη της ΕΕ στην Ιαπωνία Jean-Eric… pic.twitter.com/af5H8RF0X8
— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 7, 2026
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών
Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, ο Έλληνας υπουργός θα μεταβεί στο Μπανγκαλόρ, το οποίο αποτελεί το γεωγραφικό κέντρο ινδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας και ανάπτυξης σύγχρονης τεχνολογίας.
Κατά την επίσκεψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής βιομηχανίας με το αντίστοιχο οικοσύστημα της Ινδίας.
Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο κ. Δένδιας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Νέο Δελχί με τον υπουργό Άμυνας της Ινδίας Ράτζναθ Σινγκ. Θα ακολουθήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.
